Суд зобов'язав в/ч сплатити компенсацію синові загиблої від вибухів у Балаклії

Київський райсуд Харкова частково задовольнив позов про відшкодування морального збитку Олександру Полтавцю - синові Олени Полтавець, яка загинула в результаті вибухів на території 65 арсеналу в Балаклії (Харківська область).

Про це повідомив "Інтерфакс-Україна" адвокат, представник Полтавця Роман Лихачов.

"Суд вирішив, що військова частина 1352 повинна виплатити йому (Полтавцю - ІФ) в рахунок моральної шкоди, заподіяної смертю матері, 300 тис. грн", - сказав адвокат.

Він зазначив, що позивач вимагав 1 млн грн (800 тис. грн - з Міністерства оборони і в/ч 1352, а також 200 тис. грн - з УСБУ в Харківській області) та на рішення Київського райсуду буде подана апеляція.

"Однозначно будемо оскаржувати. Я вважаю, що навіть мільйон менше, ніж життя людини, а 300 тисяч - це взагалі цинізм", - сказав Лихачов.

23 березня 2017 року внаслідок вибухів боєприпасів на 65 арсеналі Олена Полтавець отримала осколкове поранення голови і була госпіталізована у важкому стані до Балаклійської ЦРЛ. 25 квітня 2017 року жінка померла в стаціонарі Балаклійської ЦРЛ внаслідок набряку головного мозку.

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