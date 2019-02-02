Суд зобов'язав в/ч сплатити компенсацію синові загиблої від вибухів у Балаклії

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Субота, 2 лютого 2019, 18:48

Київський райсуд Харкова частково задовольнив позов про відшкодування морального збитку Олександру Полтавцю - синові Олени Полтавець, яка загинула в результаті вибухів на території 65 арсеналу в Балаклії (Харківська область).

Про це повідомив "Інтерфакс-Україна" адвокат, представник Полтавця Роман Лихачов.

"Суд вирішив, що військова частина 1352 повинна виплатити йому (Полтавцю - ІФ) в рахунок моральної шкоди, заподіяної смертю матері, 300 тис. грн", - сказав адвокат.

Він зазначив, що позивач вимагав 1 млн грн (800 тис. грн - з Міністерства оборони і в/ч 1352, а також 200 тис. грн - з УСБУ в Харківській області) та на рішення Київського райсуду буде подана апеляція.

"Однозначно будемо оскаржувати. Я вважаю, що навіть мільйон менше, ніж життя людини, а 300 тисяч - це взагалі цинізм", - сказав Лихачов.

23 березня 2017 року внаслідок вибухів боєприпасів на 65 арсеналі Олена Полтавець отримала осколкове поранення голови і була госпіталізована у важкому стані до Балаклійської ЦРЛ. 25 квітня 2017 року жінка померла в стаціонарі Балаклійської ЦРЛ внаслідок набряку головного мозку.

Нагадаємо:

  • У ніч на 23 березня 2017 року почалися вибухи на території 65 арсеналу, неподалік від Балаклеї. Тоді в результаті детонації боєприпасів загинула жінка, троє постраждали. Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала.
  • В результаті вибухів у Балаклії було зруйновано і пошкоджено 392 об'єкти (житлові будинки, будівлі соціальної, освітньої та промислової сфер). У багатоквартирному житловому фонді було пошкоджено 117 будинків, з яких 4 підлягають знесенню. У приватному секторі було пошкоджено 228 будинків, 2 - зруйновано. Пошкоджено 14 об'єктів соціальної сфери.
  • За фактом пожежі було розпочато кримінальне провадження за ст.113 (диверсія) і ч.1 ст.115 (вбивство) КК України, яку розслідує УСБУ в Харківській області. Крім того, було відкрито провадження по ч.3 ст.425 (недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду, крім воєнного стану), яку розслідує поліція.

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Теми: пожежа суд


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