Філарет не присутній на інтронізації Епіфанія: погіршився стан здоров'я
Почесний патріарх Православної церкви України Філарет не присутній на церемонії інтронізації митрополита Київського і всієї України Епіфанія через погіршення стану здоров'я.
Про це повідомив представник ПЦУ, архієпископ Євстратій (Зоря), пише "Інтерфакс-Україна".
"На превеликий жаль, лікарі категорично заборонили йому у зв'язку з погіршенням стану здоров'я, з підвищенням тиску, перебувати поза стінами лікарні. Він зараз перебуває під постійним наглядом лікарів, але надіслав своє письмове привітання", – зазначив Зоря.
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Нагадаємо,
3 лютого у Софії Київській проходить інтронізація предстоятеля Православної Церкви України митрополита Епіфанія.
Участь в інтронізації беруть представники духовенства - Константинопольського патріархату, помісних церков, а також представники української влади і віряни.
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