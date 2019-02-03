Філарет не присутній на інтронізації Епіфанія: погіршився стан здоров'я

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Неділя, 3 лютого 2019, 10:59

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет не присутній на церемонії інтронізації митрополита Київського і всієї України Епіфанія через погіршення стану здоров'я.

Про це повідомив представник ПЦУ, архієпископ Євстратій (Зоря), пише "Інтерфакс-Україна". 

"На превеликий жаль, лікарі категорично заборонили йому у зв'язку з погіршенням стану здоров'я, з підвищенням тиску, перебувати поза стінами лікарні. Він зараз перебуває під постійним наглядом лікарів, але надіслав своє письмове привітання", – зазначив Зоря. 

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Нагадаємо,

3 лютого у Софії Київській проходить інтронізація предстоятеля Православної Церкви України митрополита Епіфанія. 

Участь в інтронізації беруть представники духовенства - Константинопольського патріархату, помісних церков, а також представники української влади і віряни. 

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Теми: Православна Церква України Філарет Київ


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