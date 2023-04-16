Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києво-Печерській лаврі великодні служби провели і ПЦУ, і УПЦ МП

Катерина ТищенкоНеділя, 16 квітня 2023, 19:30
У Києво-Печерській лаврі великодні служби провели і ПЦУ, і УПЦ МП
Перше Великоднє богослужіння ПЦУ в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, 16 квітня. Фото: Владислав Мусієнко/Суспільне

У Києво-Печерській лаврі у неділю великодні служби провели представники Православної церкви України та УПЦ МП.

Джерело: Суспільне

 
Служба ПЦУ в Успенському соборі 16 квітня, фото: Владислав Мусієнко/Суспільне

Деталі: Ранкові недільні служби відбувалися у різних храмах та в різний час.

Реклама:

Біля входу на територію як Верхньої лаври, так і Нижньої чергували поліцейські. Вони перевіряли речі відвідувачів та документи.

 
фото: Владислав Мусієнко/Суспільне

Нічна служба ПЦУ відбулася у Михайлівському Золотоверхому монастирі, її очолив митрополит Епіфаній. Ранкову святкову літургію ПЦУ розпочала після комендантської години приблизно о шостій ранку в Успенському соборі на території Верхньої лаври.

 
Авраамій під час служби ПЦУ в Успенському соборі 16 квітня, фото: Владислав Мусієнко/Суспільне

Вперше великодня служба в цьому храмі відбувалася українською мовою та з новим намісником — архімандритом Авраамієм. Зранку на службу прийшли кілька десятків вірян, поступово їхня кількість збільшувалася.

ВІДЕО ДНЯ
 
Служба ПЦУ в Успенському соборі 16 квітня, фото: Владислав Мусієнко/Суспільне

Дехто святив кошики під час служби на вулиці, решта — вже після завершення святкової літургії.

 
Прихожани ПЦУ біля Успенського собору 16 квітня, фото: Владислав Мусієнко/Суспільне

УПЦ МП провела основну ранкову та нічну служби в Хрестовоздвиженському храмі за участі митрополита Онуфрія. Люди змогли відвідати нічну службу, але протягом усієї літургії мали залишатися в храмі через комендантську годину.

 
богослужіння УПЦ МП у церкві преподобного Агапіта Києво-Печерської лаври 16 квітня, фото: Владислав Мусієнко/Суспільне
 
богослужіння УПЦ МП у церкві преподобного Агапіта Києво-Печерської лаври 16 квітня, фото: Владислав Мусієнко/Суспільне

Вранці поодинокі освячення великодніх кошиків проводили на площі біля Ближніх печер. Також близько девʼятої ранку відбулася літургія в Храмі на честь преподобного Агапіта Печерського, після чого також відбулося освячення кошиків. Служба тут велася церковнословʼянською мовою.

 
Прихожани УПЦ МП на території Лаври 16 квітня, фото: Владислав Мусієнко/Суспільне

Передісторія:

Теми: Православна Церква УкраїниУПЦ МПрелігія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

Усі новини...
Православна Церква України
Митрополит ПЦУ сказав, що "влада вигадує війну", у церкві назвали це помилкою
ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар
Хуліганство і злісна непокора: на Київщині під час переходу з УПЦ МП до ПЦУ виник конфлікт
Останні новини
18:54
У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів
18:53
Зеленський підтвердив, що планує зменшити уряд "ще більше"
18:48
Мобілізація коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів - Зеленський
18:47
Зеленський: Ніхто не знає, коли закінчиться війна, але можна й країну про… зі скепсисом
18:31
Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять
18:30
Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський
18:12
У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
Усі новини...
Реклама: