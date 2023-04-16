У Києво-Печерській лаврі великодні служби провели і ПЦУ, і УПЦ МП
У Києво-Печерській лаврі у неділю великодні служби провели представники Православної церкви України та УПЦ МП.
Джерело: Суспільне
Деталі: Ранкові недільні служби відбувалися у різних храмах та в різний час.
Біля входу на територію як Верхньої лаври, так і Нижньої чергували поліцейські. Вони перевіряли речі відвідувачів та документи.
Нічна служба ПЦУ відбулася у Михайлівському Золотоверхому монастирі, її очолив митрополит Епіфаній. Ранкову святкову літургію ПЦУ розпочала після комендантської години приблизно о шостій ранку в Успенському соборі на території Верхньої лаври.
Вперше великодня служба в цьому храмі відбувалася українською мовою та з новим намісником — архімандритом Авраамієм. Зранку на службу прийшли кілька десятків вірян, поступово їхня кількість збільшувалася.
Дехто святив кошики під час служби на вулиці, решта — вже після завершення святкової літургії.
УПЦ МП провела основну ранкову та нічну служби в Хрестовоздвиженському храмі за участі митрополита Онуфрія. Люди змогли відвідати нічну службу, але протягом усієї літургії мали залишатися в храмі через комендантську годину.
Вранці поодинокі освячення великодніх кошиків проводили на площі біля Ближніх печер. Також близько девʼятої ранку відбулася літургія в Храмі на честь преподобного Агапіта Печерського, після чого також відбулося освячення кошиків. Служба тут велася церковнословʼянською мовою.
Передісторія:
- У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві. 30 березня духовенство УПЦ МП мало покинути Києво-Печерську лавру, хоча не хоче цього робити і тому подало позов проти національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Суд відмовив у задоволенні цього позову.
- Архімандрит Києво-Печерської лаври УПЦ МП Авраамій (Лотиш) перейшов до ПЦУ і попросив митрополита Епіфанія затвердити його виконувачем обов’язків намісника Лаври. Епіфаній погодився. А митрополит УПЦ МП Онуфрій заборонив служіння архімандрита Авраамія (Лотиша) за перехід в ПЦУ.
- 1 квітня Шевченківський суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт "намісника" Києво-Печерської лаври від УПЦ МП Павла (Петра Лебідя) до 30 травня за підозрою у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.