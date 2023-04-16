У Києво-Печерській лаврі великодні служби провели і ПЦУ, і УПЦ МП

У Києво-Печерській лаврі у неділю великодні служби провели представники Православної церкви України та УПЦ МП.

Джерело: Суспільне

Служба ПЦУ в Успенському соборі 16 квітня, фото: Владислав Мусієнко/Суспільне

Деталі: Ранкові недільні служби відбувалися у різних храмах та в різний час.

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Біля входу на територію як Верхньої лаври, так і Нижньої чергували поліцейські. Вони перевіряли речі відвідувачів та документи.

фото: Владислав Мусієнко/Суспільне

Нічна служба ПЦУ відбулася у Михайлівському Золотоверхому монастирі, її очолив митрополит Епіфаній. Ранкову святкову літургію ПЦУ розпочала після комендантської години приблизно о шостій ранку в Успенському соборі на території Верхньої лаври.

Авраамій під час служби ПЦУ в Успенському соборі 16 квітня, фото: Владислав Мусієнко/Суспільне

Вперше великодня служба в цьому храмі відбувалася українською мовою та з новим намісником — архімандритом Авраамієм. Зранку на службу прийшли кілька десятків вірян, поступово їхня кількість збільшувалася.

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Служба ПЦУ в Успенському соборі 16 квітня, фото: Владислав Мусієнко/Суспільне

Дехто святив кошики під час служби на вулиці, решта — вже після завершення святкової літургії.

Прихожани ПЦУ біля Успенського собору 16 квітня, фото: Владислав Мусієнко/Суспільне

УПЦ МП провела основну ранкову та нічну служби в Хрестовоздвиженському храмі за участі митрополита Онуфрія. Люди змогли відвідати нічну службу, але протягом усієї літургії мали залишатися в храмі через комендантську годину.

богослужіння УПЦ МП у церкві преподобного Агапіта Києво-Печерської лаври 16 квітня, фото: Владислав Мусієнко/Суспільне

богослужіння УПЦ МП у церкві преподобного Агапіта Києво-Печерської лаври 16 квітня, фото: Владислав Мусієнко/Суспільне

Вранці поодинокі освячення великодніх кошиків проводили на площі біля Ближніх печер. Також близько девʼятої ранку відбулася літургія в Храмі на честь преподобного Агапіта Печерського, після чого також відбулося освячення кошиків. Служба тут велася церковнословʼянською мовою.

Прихожани УПЦ МП на території Лаври 16 квітня, фото: Владислав Мусієнко/Суспільне

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