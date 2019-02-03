СЦКК: Бойовики обстріляли Золоте-5 і намагаються звинуватити Україну

Незаконні збройні формування ОРДЛО здійснили обстріли н.п. Золоте-5 та намагаються звинуватити у цьому підрозділи Об’єднаних сил.

Як заявили у прес-центрі штабу ООС, інформацію про обстріл дитячого заклада, школи та житлових будинків мирних мешканців Золотого-5 було оприлюднено на онлайн-ресурсах бойовиків 31 січня та 1 лютого.

"У своїх повідомленнях бойовики звинуватили українські підрозділи в обстрілах зі стрілецької зброї, РПГ та іншими вогневими засобами місцевих дитячого садка, школи та житлових будинків. ... Під час детального вивчення відстані, профілю висот місцевості, тактико-технічних характеристик застосованого озброєння, напрямку, з якого вівся обстріл і також порядку розміщення позицій підрозділів ООС та збройних формувань РФ, стає зрозумілим непричетність підрозділів Об’єднаних сил до обстрілу", - заявили в ООС.

Зокрема, нібито пошкоджені будівлі розміщено в різних районах і всередині щільних забудов житлових кварталів населеного пункту.

"Найближчі позиції підрозділів ООС розташовані на віддаленні, що унеможливлює застосування СПГ та стрілецької зброї, яке могло б спричинити пошкодження житлових будинків. Перевищення висот не дозволяє вести вогонь з позицій ООС", - заявили у штабі.