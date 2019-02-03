Порошенко: ПЦУ буде незалежною від держави
Православна Церква України, відповідно до Конституції України, є і буде незалежною від держави.
Про це 3 лютого заявив президент України Петро Порошенко після церемонії інтронізації предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"ПЦУ є і буде незалежною від держави. В Україні не буде державної церкви. Цей конституційний принцип був і залишається непорушним", - заявив Порошенко.
Він додав, що "незалежність і взаємна повага відкриває шлях до справжнього партнерства держави і церкви, до нашої спільної роботи на благо країни і народу".
"У мене і у Вас, Ваше Блаженство, є спільне бачення того, що хочуть мати громадяни України. Це порядок, безпека, благополуччя", - заявив президент.
"Пропоную рівноправне і відповідальне партнерство на обраному країною шляху. У нас дуже широке поле для співпраці", - додав Порошенко.
Також він зазначив, що "високо цінує все, що вже зроблено усіма українськими церквами та релігійними організаціями - від волонтерства та підтримки армії до соціальної підтримки громадян".
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Автокефалія Православної Церкви України: як це було
Нагадаємо:
- 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники Російської православної церкви (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять у ПЦУ.
- 5 січня 2019 року у Стамбулі підписали томос про автокефалію української церкви – і 6 січня патріарх Варфоломій передав його митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.
- 3 лютого у Софії Київській пройшла церемонія інтронізація предстоятеля Православної Церкви України митрополита Епіфанія. Участь у церемонії взяли представники духовенства - Константинопольського патріархату, помісних церков, а також представники української влади - Петро Порошенко з дружиною, Юлія Тимошенко, Андрій Садовий та ін., а також віряни.
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