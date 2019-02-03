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Порошенко: ПЦУ буде незалежною від держави

Неділя, 3 лютого 2019, 12:13

Православна Церква України, відповідно до Конституції України, є і буде незалежною від держави.

Про це 3 лютого заявив президент України Петро Порошенко після церемонії інтронізації предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"ПЦУ є і буде незалежною від держави. В Україні не буде державної церкви. Цей конституційний принцип був і залишається непорушним", - заявив Порошенко.

Він додав, що "незалежність і взаємна повага відкриває шлях до справжнього партнерства держави і церкви, до нашої спільної роботи на благо країни і народу".

"У мене і у Вас, Ваше Блаженство, є спільне бачення того, що хочуть мати громадяни України. Це порядок, безпека, благополуччя", - заявив президент.

"Пропоную рівноправне і відповідальне партнерство на обраному країною шляху. У нас дуже широке поле для співпраці", - додав Порошенко.

Також він зазначив, що "високо цінує все, що вже зроблено усіма українськими церквами та релігійними організаціями - від волонтерства та підтримки армії до соціальної підтримки громадян".

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Теми: Православна Церква УкраїниПорошенкоКонституція
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