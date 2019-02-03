Порошенко: ПЦУ будет независимой от государства
Православная Церковь Украины, согласно Конституции Украины, будет независимой от государства.
Об этом 3 февраля заявил президент Украины Петр Порошенко после церемонии интронизации Предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания, сообщает "Интерфакс-Украина".
"ПЦУ есть и будет независимой от государства. В Украине не будет государственной церкви. Этот конституционный принцип был и остается незыблемым", - заявил Порошенко.
Он добавил, что "независимость и взаимное уважение открывают путь к подлинному партнерству государства и церкви, к нашей общей работе на благо страны и народа".
"У меня и у вас, Ваше Блаженство, есть общее видение того, его хотят граждане Украины. Это порядок, безопасность, благополучие", - заявил президент.
"Предлагаю равноправное и ответственное партнерство на выбранном страной пути. У нас очень широкое поле для сотрудничества", - добавил Порошенко.
Также он отметил, что "высоко ценит все, что уже сделано всеми украинскими церквями и религиозными организациями - от волонтерства и поддержки армии до социальной поддержки граждан".
Читайте также:
Автокефалия Православной церкви Украины: как это было
Напомним:
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители Российской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
- 5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви – и 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.
- 3 февраля в Софии Киевской состоялась церемония интронизации предстоятеля Православной Церкви Украины митрополита Епифания. Участие в церемонии приняли представители духовенства - Константинопольского патриархата, поместных церквей, а также представители украинской власти - Петр Порошенко с супругой, Юлия Тимошенко, Андрей Садовый и др., а также верующие.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua