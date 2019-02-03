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Порошенко: ПЦУ будет независимой от государства

Воскресенье, 3 февраля 2019, 12:13

Православная Церковь Украины, согласно Конституции Украины, будет независимой от государства.

Об этом 3 февраля заявил президент Украины Петр Порошенко после церемонии интронизации Предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания, сообщает "Интерфакс-Украина".

"ПЦУ есть и будет независимой от государства. В Украине не будет государственной церкви. Этот конституционный принцип был и остается незыблемым", - заявил Порошенко.

Он добавил, что "независимость и взаимное уважение открывают путь к подлинному партнерству государства и церкви, к нашей общей работе на благо страны и народа".

"У меня и у вас, Ваше Блаженство, есть общее видение того, его хотят граждане Украины. Это порядок, безопасность, благополучие", - заявил президент.

"Предлагаю равноправное и ответственное партнерство на выбранном страной пути. У нас очень широкое поле для сотрудничества", - добавил Порошенко.

Также он отметил, что "высоко ценит все, что уже сделано всеми украинскими церквями и религиозными организациями - от волонтерства и поддержки армии до социальной поддержки граждан".

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Темы: Православная Церковь УкраиныПорошенкоКонституция
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