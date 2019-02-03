Порошенко пройшов до ЦВК через чорний хід через банер про Гандзюк?

Активісти у неділю розгорнули перед входом до ЦВК великі банери із написами "Так а хто замовив Гандзюк?" та закресленими прізвищами Андрія Гордєєва та Євгена Рищука.

Про це повідомляється у спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Зазначається, що активісти звертаються до президента Петра Порошенка, який у неділю подав документи до ЦВК, із питанням про замовників вбивства Гандзюк.

"Активісти перед входом у Центральну Виборчу Комісію розгорнули великі банери із закресленими прізвищами партійців Блоку Петра Порошенка, замазаних у вбивство Гандзюк. У президента дуже мало часу, щоб позбутися цих людей, позбавити їх владних повноважень, викинути на узбіччя історії та дати слідству зробити свою справу", - йдеться у тексті.

У спільноті також повідомляється, що акції пам'яті Гандзюк відбудуться 4 лютого, через три місяці після її смерті, о 18:30 біля Адміністрації президента та 20:00 під офісом партії "Батьківщина".

Разом з тим, координатор Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетілова повідомила, що Порошенко пройшов до ЦВК через чорний хід.

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