Порошенко пройшов до ЦВК через чорний хід через банер про Гандзюк?
Активісти у неділю розгорнули перед входом до ЦВК великі банери із написами "Так а хто замовив Гандзюк?" та закресленими прізвищами Андрія Гордєєва та Євгена Рищука.
Про це повідомляється у спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?".
Зазначається, що активісти звертаються до президента Петра Порошенка, який у неділю подав документи до ЦВК, із питанням про замовників вбивства Гандзюк.
"Активісти перед входом у Центральну Виборчу Комісію розгорнули великі банери із закресленими прізвищами партійців Блоку Петра Порошенка, замазаних у вбивство Гандзюк. У президента дуже мало часу, щоб позбутися цих людей, позбавити їх владних повноважень, викинути на узбіччя історії та дати слідству зробити свою справу", - йдеться у тексті.
У спільноті також повідомляється, що акції пам'яті Гандзюк відбудуться 4 лютого, через три місяці після її смерті, о 18:30 біля Адміністрації президента та 20:00 під офісом партії "Батьківщина".
Разом з тим, координатор Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетілова повідомила, що Порошенко пройшов до ЦВК через чорний хід.
Нагадаємо:
- 29 січня біля Міжнародного виставкового центру, де проходив форум за участю президента Петра Порошенка, активісти запалили фаєри і розгорнули банери "Так а хто замовив Гандзюк?"
- Екс-керівник одеського "Правого сектору" Сергій Стерненко, який брав участь в акції, розповів, що поліція склала на нього адміністративний протокол нібито за не повідомлену заздалегідь акцію.
- 28 січня батько вбитої активістки Віктор Гандзюк заявив, що підозрюваний в організації нападу на Катерину Олексій Левін (Москаленко) виконував різні завдання голови Херсонської облради Владислава Мангера ("Батьківщина") і заступника голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва Євгена Рищука (БПП).
- 31 січня голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв звернувся до правоохоронців з проханням перевірити факти, про які заявив батько загиблої активістки Катерини Гандзюк, щодо його причетності до трагедії.
- Гордєєв також заперечив свою причетність до нападу на Гандзюк.
- 1 лютого президія політради партії "Батьківщина" задовольнила заяву голови Херсонської облради, керівника Херсонської міськорганізації "Батьківщини" Владислава Мангера про призупинення членства в партії.
- 3 грудня 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що замовники, організатори та виконавці вбивства Катерини Гандзюк встановлені.
- 4 грудня правоохоронці оголосили підозру в організації нападу на Гандзюк громадянину на прізвище Левін.
- Нардеп Мустафа Найєм повідомив, що підозрюваний Олексій Левін (справжнє прізвище – Москаленко) є помічником депутата Херсонської облради Миколи Ставицького, і зараз перебуває в Домінікані.
- У січні СБУ оголосила в розшук підозрюваного в організації вбивства Гандзюк Олексія Левіна (Москаленка).
- 31 липня у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками.
- 4 листопада Катерина Гандзюк померла у лікарні після багатьох операцій.