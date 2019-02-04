З Росії хоче емігрувати 41% молоді

У Росії 41% жителів у віці від 18 до 24 років хотів би емігрувати з країни.

Про це йдеться в дослідженні "Левада-центру".

"Рівень освіти істотно не впливає на готовність емігрувати (за даними цього опитування), на відміну від віку. Молоді респонденти у віці від 18 до 24 років в два рази частіше показника по вибірці в цілому заявляли про своє бажання виїхати за кордон на постійне місце проживання", – кажуть соціологи.

При цьому загальна кількість тих, хто заявив про бажання емігрувати, становить 17% осіб.

Молодь також частіше демонструє позитивне сприйняття емігрантів. Позитивне і нейтральне ставлення до них знаходилося практично у рівному співвідношенні: 45% і 51% відповідно.

Негативніше за всіх до емігрантів відносяться респонденти у віці від 55 років і старше.

При цьому у кожного п'ятого жителя Росії (20%) є рідні або знайомі, які за останні два-три роки переїхали за кордон на постійне місце проживання.

"Еміграційні настрої" у більшій мірі були характерні для тих, хто хотів би брати активнішу участь у політиці (24% проти 14% серед тих, дистанціюється від політичної сфери), і тих, хто не відчував себе під захистом закону (21% проти 10%).

Опитування проводилося 13-19 грудня 2018 року серед 1600 повнолітніх жителів.

Статистична похибка не перевищує 3,4% для показників, близьких до 50%, 2,9% для показників, близьких до 25%/75%, 2,0% для показників, близьких до 10%/90%, 1,5% для показників, близьких до 5%/95%.

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