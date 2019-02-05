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США відряджають емісара до КНДР для підготовки саміту Трампа і Кім Чен Ина

Вівторок, 5 лютого 2019, 04:37

Високопоставлений представник адміністрації Трампа Стівен Біган, який відповідає за північнокорейський напрям, вирушає до Пхеньяна для переговорів щодо підготовки другого саміту лідерів США і КНДР.

Про це йдеться у заяві Держдепу США, передає "Укрінформ".

"Спецпредставник США з питань Північної Кореї Стівен Біган 6 лютого відвідає Пхеньян для зустрічі зі своїм колегою з КНДР Кім Хок Чолем", - заявили у Держдепі. 

Зазначається, що сторони проведуть переговори щодо підготовки другого саміту Трампа і Кім Чен Ина та для досягнення прогресу у виконанні зобов'язань, досягнутих під час першого саміту у Сінгапурі. 

"Йдеться про повну денуклеаризацію КНДР, трансформацію відносин між США і Північною Кореєю та створення міцного миру на Корейському півострові", - підкреслили у американському зовнішньополітичному відомстві.

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Нагадаємо:

  • Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що готовий  офіційно оголосити місце й точну дату другого саміту з лідером КНДР Кім Чен Ином.
  • Глава Білого дому уточнив, що, скоріше за все, він зробить заяву про це у вівторок під час звернення до Конгресу про стан справ у країні.
  • Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав розпочати підготовку до другого саміту з президентом США Дональдом Трампом.
  • Після зустрічі з Кім Йонг Чолом, північнокорейським посланцем, Трамп сказав, що він і Кім Чен Ин, ймовірно, зустрінуться наприкінці лютого, але не сказав точно, коли і де відбудеться саміт.
  • Щодо переговорів Трампа та Кім Чен Ина експерти вказують на фундаментальні питання: які кроки з денуклеаризації слід вжити КНДР для того і що натомість має запропонувати Трамп, щоб Кім Чен Ин вжив цих заходів.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАКНДР
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