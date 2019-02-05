США відряджають емісара до КНДР для підготовки саміту Трампа і Кім Чен Ина

Високопоставлений представник адміністрації Трампа Стівен Біган, який відповідає за північнокорейський напрям, вирушає до Пхеньяна для переговорів щодо підготовки другого саміту лідерів США і КНДР.

Про це йдеться у заяві Держдепу США, передає "Укрінформ".

"Спецпредставник США з питань Північної Кореї Стівен Біган 6 лютого відвідає Пхеньян для зустрічі зі своїм колегою з КНДР Кім Хок Чолем", - заявили у Держдепі.

Зазначається, що сторони проведуть переговори щодо підготовки другого саміту Трампа і Кім Чен Ина та для досягнення прогресу у виконанні зобов'язань, досягнутих під час першого саміту у Сінгапурі.

"Йдеться про повну денуклеаризацію КНДР, трансформацію відносин між США і Північною Кореєю та створення міцного миру на Корейському півострові", - підкреслили у американському зовнішньополітичному відомстві.

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