США відряджають емісара до КНДР для підготовки саміту Трампа і Кім Чен Ина
Високопоставлений представник адміністрації Трампа Стівен Біган, який відповідає за північнокорейський напрям, вирушає до Пхеньяна для переговорів щодо підготовки другого саміту лідерів США і КНДР.
Про це йдеться у заяві Держдепу США, передає "Укрінформ".
"Спецпредставник США з питань Північної Кореї Стівен Біган 6 лютого відвідає Пхеньян для зустрічі зі своїм колегою з КНДР Кім Хок Чолем", - заявили у Держдепі.
Зазначається, що сторони проведуть переговори щодо підготовки другого саміту Трампа і Кім Чен Ина та для досягнення прогресу у виконанні зобов'язань, досягнутих під час першого саміту у Сінгапурі.
"Йдеться про повну денуклеаризацію КНДР, трансформацію відносин між США і Північною Кореєю та створення міцного миру на Корейському півострові", - підкреслили у американському зовнішньополітичному відомстві.
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Нагадаємо:
- Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що готовий офіційно оголосити місце й точну дату другого саміту з лідером КНДР Кім Чен Ином.
- Глава Білого дому уточнив, що, скоріше за все, він зробить заяву про це у вівторок під час звернення до Конгресу про стан справ у країні.
- Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав розпочати підготовку до другого саміту з президентом США Дональдом Трампом.
- Після зустрічі з Кім Йонг Чолом, північнокорейським посланцем, Трамп сказав, що він і Кім Чен Ин, ймовірно, зустрінуться наприкінці лютого, але не сказав точно, коли і де відбудеться саміт.
- Щодо переговорів Трампа та Кім Чен Ина експерти вказують на фундаментальні питання: які кроки з денуклеаризації слід вжити КНДР для того і що натомість має запропонувати Трамп, щоб Кім Чен Ин вжив цих заходів.