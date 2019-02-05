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Прикордонники не пустили в Україну російську відеоблогерку й телеведучу

Вівторок, 5 лютого 2019, 12:27

Через незаконне відвідування Криму в Україну не пропустили російську відеоблогерку телеведучу Анастасію Івлєєву.

Про це повідомляє 5 лютого прес-центр Державної прикордонної служби України.

"Жінка прилетіла в Київ рейсом з Мінська. У ході прикордонного контролю співробітники Держприкордонслужби з’ясували, що мандрівниця перебувала в АР Крим у 2017 році", – йдеться в повідомленні ДПСУ.

 

Прикордонники зазначають: Івлєєва пояснила, що на півострів вона їздила відпочивати і потрапила з території РФ авіаційним транспортом.

"Через порушення законів України громадянці РФ проставлено заборону в'їзду в Україну терміном на 3 роки та відмовлено в перетині кордону", – наголошують прикордонники.

У ДПСУ додають, що вже виокремили більше 3,2 тисяч громадян, які могли незаконно перебувати на тимчасово окупованих територіях України.

"Інформація про них акумулюється і використовується, як додаткова, у ході здійснення прикордонного контролю та прийняття правового рішення", – зазначають прикордонники.

Зазначається, за останні декілька років правоохоронці прийняли рішення про заборону в’їзду в нашу державу стосовно 140 іноземців з числа діячів культури та мистецтва.

З початку 2019 року заборону в’їзду за відвідування окупованих територій отримали 90 іноземців.

Українська правда

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Теми: кордонсанкціїРосія
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