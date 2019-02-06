У Кремлі відреагували на справу проти Медведчука

У Росії вважають "дуже тривожною" інформацію про відкриття в Україні кримінального провадження стосовно кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.

"Там йде суперечлива інформація, чи то вона (справа, – ред.) відкрита, чи то поки попередні дії здійснюються. Інформація в будь-якому випадку є дуже тривожною", - сказав він.

Пєсков додав, що, якщо проти Медведчука все ж порушать кримінальну справу, то "це буде чергова політична репресія".

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