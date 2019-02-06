У Кремлі відреагували на справу проти Медведчука
У Росії вважають "дуже тривожною" інформацію про відкриття в Україні кримінального провадження стосовно кума Путіна Віктора Медведчука.
Про це сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.
"Там йде суперечлива інформація, чи то вона (справа, – ред.) відкрита, чи то поки попередні дії здійснюються. Інформація в будь-якому випадку є дуже тривожною", - сказав він.
Пєсков додав, що, якщо проти Медведчука все ж порушать кримінальну справу, то "це буде чергова політична репресія".
Нагадаємо:
- Генпрокуратура 5 лютого відкрила кримінальне провадження про можливу державну зраду та сепаратизм Віктора Медведчука. Провадження було відкрите за зверненням народного депутата від "Народного фронту" Андрія Тетерука.
- На першому з'їзді "Опозиційної платформи "За життя" Віктор Медведчук заявив про необхідність створення "автономного регіону Донбас" із закріпленням цього статусу в Конституції України.
- Наприкінці липня 2018 року Медведчук повідомив про рішення приєднатися до партії "За життя" Вадима Рабіновича і очолити напрямок щодо "відновленню миру" з Росією.
- У політика Віктора Медведчука заявили, що відкриття провадження щодо нього є атакою зі сторони "партії війни".
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