В Кремле отреагировали на дело против Медведчука
Среда, 6 февраля 2019, 11:10
В России считают "весьма тревожной" информацию об открытии в Украине уголовного производства в отношении кума Путина Виктора Медведчука.
Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК.
"Там идет противоречивая информация, то ли оно (дело, – ред.) возбуждено, то ли пока предварительные действия осуществляются. Информация в любом случае является весьма тревожной", - сказал он.
Песков добавил, что, если в отношении Медведчука все же будет возбуждено уголовное дело, то "это будет очередная политическая репрессия".
Напомним:
- Генпрокуратура 5 февраля открыла уголовное производство о возможной государственной измене и сепаратизме Виктора Медведчука. Производство было открыто по обращению народного депутата от "Народного фронта" Андрея Тетерука.
- На первом съезде "Оппозиционной платформы "За жизнь" Виктор Медведчук заявил о необходимости создания "автономного региона Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции Украины.
- В конце июля 2018 года Медведчук сообщил о решении присоединиться к партии "За жизнь" Вадима Рабиновича и возглавить направление по "восстановлению мира" с Россией.
- У политика Виктора Медведчука заявили, что открытие производства относительно него является атакой со стороны "партии войны".