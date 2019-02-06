В Кремле отреагировали на дело против Медведчука

В России считают "весьма тревожной" информацию об открытии в Украине уголовного производства в отношении кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК.



"Там идет противоречивая информация, то ли оно (дело, – ред.) возбуждено, то ли пока предварительные действия осуществляются. Информация в любом случае является весьма тревожной", - сказал он.

Песков добавил, что, если в отношении Медведчука все же будет возбуждено уголовное дело, то "это будет очередная политическая репрессия".

Напомним: