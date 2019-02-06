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В Кремле отреагировали на дело против Медведчука

Среда, 6 февраля 2019, 11:10

В России считают "весьма тревожной" информацию об открытии в Украине уголовного производства в отношении кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК.

"Там идет противоречивая информация, то ли оно (дело, – ред.) возбуждено, то ли пока предварительные действия осуществляются. Информация в любом случае является весьма тревожной", - сказал он.

Песков добавил, что, если в отношении Медведчука все же будет возбуждено уголовное дело, то "это будет очередная политическая репрессия".

Напомним:

  • Генпрокуратура 5 февраля открыла уголовное производство о возможной государственной измене и сепаратизме Виктора Медведчука. Производство было открыто по обращению народного депутата от "Народного фронта" Андрея Тетерука.
  • На первом съезде "Оппозиционной платформы "За жизнь" Виктор Медведчук заявил о необходимости создания "автономного региона Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции Украины.
  • В конце июля 2018 года Медведчук сообщил о решении присоединиться к партии "За жизнь" Вадима Рабиновича и возглавить направление по "восстановлению мира" с Россией.
  • У политика Виктора Медведчука заявили, что открытие производства относительно него является атакой со стороны "партии войны".

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Темы: РосcияМедведчуксепаратизмдело о госизмене
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