Україна вийшла з координаційних органів СНД – посол

Посол України в Мінську Ігор Кизим заявив про завершення процесу виходу Києва з координаційних органів Співдружності Незалежних Держав.

Про це він сказав 6 лютого в Мінську, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми припинили свою участь в координаційних органах СНД. Думаю, що цей процес завершено. Ми подали відповідний документ, тому – все", - сказав Кизим.

Він додав, що наразі Україна працює над припиненням своєї участі в договорах, укладених раніше в рамках Співдружності.

"Потихеньку виходимо з договорів, тому це процес тривалий", - сказав Кизим.

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