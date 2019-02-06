Україна вийшла з координаційних органів СНД – посол

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Середа, 6 лютого 2019, 12:37

Посол України в Мінську Ігор Кизим заявив про завершення процесу виходу Києва з координаційних органів Співдружності Незалежних Держав.

Про це він сказав 6 лютого в Мінську, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми припинили свою участь в координаційних органах СНД. Думаю, що цей процес завершено. Ми подали відповідний документ, тому – все", - сказав Кизим.

Він додав, що наразі Україна працює над припиненням своєї участі в договорах, укладених раніше в рамках Співдружності.

"Потихеньку виходимо з договорів, тому це процес тривалий", - сказав Кизим.  

Нагадаємо: 

  • 6 грудня 2018 року Верховна Рада ухвалила проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією з 1 квітня 2019 року.
  • 10 грудня 2018 року його підписав президент Петро Порошенко.
  • Договір про дружбу, співпрацю й партнерство між Україною та РФ було підписано в травні 1997 року, він набув чинності 1 квітня 1999 року строком на 10 років, з автоматичним продовженням на наступні десятирічні періоди за відсутності заперечень сторін.
  • Формально діяти він має до 1 квітня 2019 року.
  • 23 січня повідомлялося, що Україна вийшла з трьох угод СНД.
  • 30 січня Україна вийшла з угоди з СНД, яка суперечить принципам ринкової економіки.

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Теми: Україна СНД


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