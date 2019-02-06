Украина вышла из координационных органов СНГ – посол

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Среда, 6 февраля 2019, 12:37

Посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил о завершении процесса выхода Киева из координационных органов Содружества независимых государств.

Об этом он сказал 6 февраля в Минске, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы прекратили свое участие в координационных органах СНГ. Думаю, что этот процесс завершен. Мы подали соответствующий документ, поэтому – все", - сказал Кизим.

Он добавил, что в настоящее время Украина работает над прекращением своего участия в договорах, заключенных ранее в рамках Содружества.

"Потихоньку выходим из договоров, поэтому это процесс длительный", - сказал Кизим.

Напомним: 

  • 6 декабря Верховная Рада приняла проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года.
  • 10 декабря его подписал президент Петр Порошенко.
  • Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в силу 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.
  • Формально действовать он будет до 1 апреля 2019 года.
  • 23 января сообщалось, что Украина вышла из трех соглашений СНГ.
  • 30 января Украина вышла из соглашения с СНГ, которое противоречит принципам рыночной экономики.

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Темы: Украина СНГ


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