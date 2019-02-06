Украина вышла из координационных органов СНГ – посол

Посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил о завершении процесса выхода Киева из координационных органов Содружества независимых государств.

Об этом он сказал 6 февраля в Минске, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы прекратили свое участие в координационных органах СНГ. Думаю, что этот процесс завершен. Мы подали соответствующий документ, поэтому – все", - сказал Кизим.

Он добавил, что в настоящее время Украина работает над прекращением своего участия в договорах, заключенных ранее в рамках Содружества.



"Потихоньку выходим из договоров, поэтому это процесс длительный", - сказал Кизим.

Напомним: