Украина вышла из координационных органов СНГ – посол
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Среда, 6 февраля 2019, 12:37
Посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил о завершении процесса выхода Киева из координационных органов Содружества независимых государств.
Об этом он сказал 6 февраля в Минске, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Мы прекратили свое участие в координационных органах СНГ. Думаю, что этот процесс завершен. Мы подали соответствующий документ, поэтому – все", - сказал Кизим.
Он добавил, что в настоящее время Украина работает над прекращением своего участия в договорах, заключенных ранее в рамках Содружества.
"Потихоньку выходим из договоров, поэтому это процесс длительный", - сказал Кизим.
Напомним:
- 6 декабря Верховная Рада приняла проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года.
- 10 декабря его подписал президент Петр Порошенко.
- Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в силу 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.
- Формально действовать он будет до 1 апреля 2019 года.
- 23 января сообщалось, что Украина вышла из трех соглашений СНГ.
- 30 января Украина вышла из соглашения с СНГ, которое противоречит принципам рыночной экономики.
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