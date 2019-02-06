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YouTube за запитом Росії змушує журналістів видалити сюжет про політв’язня

Середа, 6 лютого 2019, 12:59

Юридичний департамент YouTube вимагає від кримських журналістів видалити сюжет від 2016 року про кримськотатарського політв'язня Емір-Усеїн Куку.

Про це повідомила у Facebook перша заступниця міністра інформаційної політики Еміне Джеппар.

"Ютуб посилається на вимогу Роскомнадзору (російського органу нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій та ЗМІ – УП), який знайшов в сюжеті "екстремізм та тероризм", – зазначила чиновниця.

Відповідний лист від YouTube отримали "Центр журналістських розслідувань".

"Вважаємо цей крок – втручанням та політизацією та спробою використовувати корпорацію Google та її дочірню компанію YouTube у своїх політичних цілях", – наголосила Джеппар.

Мінінформполітики також звернулось до відеохостингу та Google із проханням не вживати жодних дії стосовно сюжету про кримчанина, відхиливши скаргу Роскомнадзору, й "узяти до уваги методи діяльності Росії, що спрямовані на придушення свободи слова, розпалювання ворожнечі та нехтування базовими правами та свободами людини".

Раніше "Центр журналістських розслідувань" повідомив, що в листі від юридичної підтримки YouTube йдеться, що сюжет внесено до переліку заборонених матеріалів.

Медійників попередили, що Google самостійно заблокує контент, якщо його не видалять.

Відеозапис, на думку російської влади,  "містить заклики до масових безладів, здійснення екстремістської діяльності, участі в масових (публічних) заходах, що проводяться з порушенням встановленого порядку".

Роскомнадзор закидає журналістам "інформаційно-пропагандистський супровід діяльності" партії "Хізб ут-Тахрір", яку Верховний Суд РФ визнав "терористичною".

У ролику, який росіяни хочуть заблокувати, йдеться про затримання та правозахисну діяльність Емір-Усеіна Куку, якого ФСБ звинуватила у причетності до "Хізб ут-Тахрір".

Скрін ЦЖР

Нагадаємо:

  • Емір-Усеїн був заарештований за підозрою в участі в діяльності "Хізб ут-Тахрір" (ісламської партії, яка вільно працює в Україні і Європі, а також у більшості країн світу, і вважається забороненою в Росії).
  • До арешту Куку активно займався правозахисною діяльністю, надавав правову допомогу населенню і повідомляв про випадки політично мотивованих насильницьких зникнень у Криму.
  • Активіста затримали 11 лютого 2016 року під час масових обшуків і затримань у Криму.
  • У грудні 2017 року його було етаповано із Криму до Ростову-на-Дону.
  • Куку голодував з 26 червня 2018 року по 18 липня, слідом за Олегом Сенцовим, вимагаючи звільнення українських політв'язнів в Росії.

Українська правда
Теми: політв'язніокупаціяРосіяКримЗМІ
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