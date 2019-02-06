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Голова УГКЦ: Росія хоче завоювати Україну й готова вкластися у вибори

Середа, 6 лютого 2019, 14:06

Глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав вважає, що Росія може вкласти великі гроші в українські вибори, щоб повернути собі вплив на Київ.

Про це він сказав в інтерв’ю польській Католицькій інформаційній агенції, яке цитує Київська архиєпархія УГКЦ,

"Очевидно, є держава, яка готова вкласти великі гроші в майбутню виборчу кампанію. І ця країна не Польща, ні Сполучені Штати, ні навіть Ватикан – це Росія", – сказав блаженніший Святослав.

"Це країна, яка досі шукає спосіб завоювати Україну, використовуючи сьогодні механізми демократичної держави. Це дуже небезпечна реальність", – вважає духовний лідер греко-католиків України.

За словами голови УГКЦ, мета церков та громадянського суспільства у тому, щоб до влади в Україні не прийшли ті, хто не братиме відповідальності за впровадження європейської моделі демократії.

"Переконаний, що більшість політиків мають шанси реалізувати цей проект. Інші не мають жодних шансів, якщо не буде великої політичної корупції з боку Москви", – сказав блаженніший Святослав.

"Українська громадська думка чітко заявляє, що ми хочемо бути суверенною державою, ми хочемо бути європейською державою, тому що ми – держава з цілком окремою культурою від Росії. Наш суверенітет повинен бути захищений і розвинений", – додав він.

Голова УГКЦ порівняв українське суспільство з вулканом через політичну напругу й олігархів:

"Гадаю, після цих виборів прийде нова політична якість України. Надіюся на це", – сказав блаженніший Святослав.

Теми: Росіяцерквавибори
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