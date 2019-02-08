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Стало відомо, коли українці зможуть їздити до Грузії за ID-картками

П'ятниця, 8 лютого 2019, 10:59

Громадяни України та Грузії з 1 березня зможуть відвідувати обидві країни за внутрішніми біометричними паспортами (ID-картками).

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України на своїй Facebook-сторінці.

"1 березня 2019 року набирає чинності оновлена угода між урядами України та Грузії про взаємне скасування візових вимог - на додаток до існуючого безвізу запроваджуються взаємні поїздки громадян двох країн на підставі внутрішніх паспортів у формі картки (ID), що містять безконтактний електронний носій", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляося, відповідно до угоди, громадяни України і Грузії можуть перебувати на території держави іншої сторони без віз протягом 90 днів щороку на підставі внутрішніх паспортів у формі картки (ID), яка містить безконтактний електронний носій. 

Україна та Грузія підписали угоду, яка дозволяє громадянам обох країн подорожувати без віз і за ID-паспортами, в жовтні минулого року.

Європейська правда 

Теми: Грузіябезвіз
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