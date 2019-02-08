Кличко про нічне ДТП: Чиновник звільнений ще до того, як протверезів
Мер Києва Віталій Кличко звільнив заступника голови Голосіївської райдержадміністрації столиці Юрія Ткаченка, який влаштував п’яне ДТП у столиці ввечері 7 лютого.
Про це інформує у п'ятницю офіційний портал столичної влади.
"Такі держслужбовці, ще й на керівних посадах, працювати не повинні і не будуть! Тут жодних інших думок немає. Тому Ткаченко звільнений ще до того, як встиг протверезіти", – заявив Кличко.
Мер зазначив, що людина, яка сідає нетверезою за кермо, – вже злочинець, бо створює загрозу здоров’ю і життю інших людей.
У документі йдеться про те, що чиновник звільнений відповідно до статті 10 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та враховуючи вчинення 7 лютого 2019 року резонансної дорожньо-транспортної пригоди у стані алкогольного сп'яніння.
Нагадаємо:
- 7 лютого заступник голови Голосіївської райдержадміністрації Юрій Ткаченко потрапив у ДТП на Південному мосту.
- За попередніми даними, чиновник, який у нетверезому стані керував автівкою, в’їхав в автомобіль, щодо якого патрульна поліція в цей час оформляла інше ДТП.
- Внаслідок зіткнення співробітницю поліції затиснуло між двома машинами, вона отримала травму ноги.
- Ткаченка доставили до лікаря-нарколога, але здати біологічні зразки він відмовився. Попри це на чиновника склали адміністративні матеріали за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
- Крім того, за фактом автопригоди розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.