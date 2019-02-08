Кличко про нічне ДТП: Чиновник звільнений ще до того, як протверезів

Мер Києва Віталій Кличко звільнив заступника голови Голосіївської райдержадміністрації столиці Юрія Ткаченка, який влаштував п’яне ДТП у столиці ввечері 7 лютого.

Про це інформує у п'ятницю офіційний портал столичної влади.

"Такі держслужбовці, ще й на керівних посадах, працювати не повинні і не будуть! Тут жодних інших думок немає. Тому Ткаченко звільнений ще до того, як встиг протверезіти", – заявив Кличко.

Мер зазначив, що людина, яка сідає нетверезою за кермо, – вже злочинець, бо створює загрозу здоров’ю і життю інших людей.

У документі йдеться про те, що чиновник звільнений відповідно до статті 10 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та враховуючи вчинення 7 лютого 2019 року резонансної дорожньо-транспортної пригоди у стані алкогольного сп'яніння.

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