Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко про нічне ДТП: Чиновник звільнений ще до того, як протверезів

П'ятниця, 8 лютого 2019, 11:00
Кличко про нічне ДТП: Чиновник звільнений ще до того, як протверезів

Мер Києва Віталій Кличко звільнив заступника голови Голосіївської райдержадміністрації столиці Юрія Ткаченка, який влаштував п’яне ДТП у столиці ввечері 7 лютого.

Про це інформує у п'ятницю офіційний портал столичної влади.

"Такі держслужбовці, ще й на керівних посадах, працювати не повинні і не будуть! Тут жодних інших думок немає. Тому Ткаченко звільнений ще до того, як встиг протверезіти", – заявив Кличко.

Мер зазначив, що людина, яка сідає нетверезою за кермо, – вже злочинець, бо створює загрозу здоров’ю і життю інших людей.

У документі йдеться про те, що чиновник звільнений відповідно до статті 10 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та враховуючи вчинення 7 лютого 2019 року резонансної дорожньо-транспортної пригоди у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо:

  • 7 лютого заступник голови Голосіївської райдержадміністрації Юрій Ткаченко потрапив у ДТП на Південному мосту.
  • За попередніми даними, чиновник, який у нетверезому стані керував автівкою, в’їхав в автомобіль, щодо якого патрульна поліція в цей час оформляла інше ДТП.
  • Внаслідок зіткнення співробітницю поліції затиснуло між двома машинами, вона отримала травму ноги.
  • Ткаченка доставили до лікаря-нарколога, але здати біологічні зразки він відмовився. Попри це на чиновника склали адміністративні матеріали за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
  • Крім того, за фактом автопригоди розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївДТПполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Київ
У Києві завдання захисту неба майже вирішили, в інших містах працюємо – Резніков
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Останні новини
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
Усі новини...
Реклама: