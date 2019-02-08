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Легалізація мільйонів після Революції: на банк Януковича відкрили ще одну справу

П'ятниця, 8 лютого 2019, 13:08

Слідчі фіскальної служби розслідують ймовірну легалізацію 115,88 мільйонів гривень у 2017 - 2018 роках, в тому числі, через банк сина екс-президента Віктора Януковича.

Про це йдеться у судових рішеннях, оприлюднених на початку лютого.

У матеріалах справи йдеться про 4 осіб, чиї імена приховані у публічній версії. За версією слідства, вони разом із іншими невстановленими особами протягом останніх двох років створили підконтрольні фірми з ознаками фіктивності. Через рахунки цих підприємств кошти, отримані злочинним шляхом, перераховувались між різними банками. Ці операції вивели гроші в легальний обіг.

Також слідство зазначає, що посадовці "Всеукраїнського банку розвитку", який належить Януковичу-молодшому, у 2012-2014 роках легалізовували злочинні кошти через пов’язаних осіб та компанії.

Серед ймовірно фіктивних фірм, які могли використовуватися для злочину, згадується, зокрема, ТОВ "Аскор-Інвест", яке також фігурує в інших справах щодо банку Януковича.

В рамках розслідування Приморський суд Одеси наклав арешт на 8 рахунків "Аскор-Інвесту" в різних банках, в тому числі, у "МІБ", який належить чинному президенту Петру Порошенку.

У судових ухвалах не зазначено, за яких обставин було відкрито провадження. Однак відомості до Реєстру досудових розслідувань внесли за 5 днів після розслідування журналістів програми "Схеми", які розповіли легалізацію коштів через банки Януковича та Порошенка.

Нагадаємо:

  • У 2016 році УП повідомляла про скасування арештів рахунків у банку Олександра Януковича. Кошти пізніше арештовували у банку Порошенка.
  • У лютому 2018 року суд зняв арешт з рахунків компаній, пов’язаних з сином екс-президента: на них зберігались майже 550 мільйонів гривень та понад 27 мільйонів доларів США.
  • Ці кошти були арештовані у справі про заволодіння державними коштами через регіональні відділення "Укрзалізниці".
  • Пізніше стало відомо, що майже 2 мільярди гривень, які знаходились на депозитах підставних осіб у банку сина екс-президента, були виведені через банк Порошенка.
  • Восени 2018 року Печерський суд Києва протягом місяця скасував арешти зі щонайменше 26 рахунків, які правоохоронці пов’язували з оточенням Януковича. Йшлось, в тому числі, про кошти "Аскор-Інвесту".

Читайте більше в матеріалі "Економічної правди" "Розморозили: як з банку Януковича зникли 2 мільярди"

"Подарунок" для президента: як гроші Януковича перетекли в банк Порошенка"

Соня Лукашова, для УП
Теми: Януковичгрошібанки
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