Легалізація мільйонів після Революції: на банк Януковича відкрили ще одну справу
Слідчі фіскальної служби розслідують ймовірну легалізацію 115,88 мільйонів гривень у 2017 - 2018 роках, в тому числі, через банк сина екс-президента Віктора Януковича.
Про це йдеться у судових рішеннях, оприлюднених на початку лютого.
У матеріалах справи йдеться про 4 осіб, чиї імена приховані у публічній версії. За версією слідства, вони разом із іншими невстановленими особами протягом останніх двох років створили підконтрольні фірми з ознаками фіктивності. Через рахунки цих підприємств кошти, отримані злочинним шляхом, перераховувались між різними банками. Ці операції вивели гроші в легальний обіг.
Також слідство зазначає, що посадовці "Всеукраїнського банку розвитку", який належить Януковичу-молодшому, у 2012-2014 роках легалізовували злочинні кошти через пов’язаних осіб та компанії.
Серед ймовірно фіктивних фірм, які могли використовуватися для злочину, згадується, зокрема, ТОВ "Аскор-Інвест", яке також фігурує в інших справах щодо банку Януковича.
В рамках розслідування Приморський суд Одеси наклав арешт на 8 рахунків "Аскор-Інвесту" в різних банках, в тому числі, у "МІБ", який належить чинному президенту Петру Порошенку.
У судових ухвалах не зазначено, за яких обставин було відкрито провадження. Однак відомості до Реєстру досудових розслідувань внесли за 5 днів після розслідування журналістів програми "Схеми", які розповіли легалізацію коштів через банки Януковича та Порошенка.
Нагадаємо:
- У 2016 році УП повідомляла про скасування арештів рахунків у банку Олександра Януковича. Кошти пізніше арештовували у банку Порошенка.
- У лютому 2018 року суд зняв арешт з рахунків компаній, пов’язаних з сином екс-президента: на них зберігались майже 550 мільйонів гривень та понад 27 мільйонів доларів США.
- Ці кошти були арештовані у справі про заволодіння державними коштами через регіональні відділення "Укрзалізниці".
- Пізніше стало відомо, що майже 2 мільярди гривень, які знаходились на депозитах підставних осіб у банку сина екс-президента, були виведені через банк Порошенка.
- Восени 2018 року Печерський суд Києва протягом місяця скасував арешти зі щонайменше 26 рахунків, які правоохоронці пов’язували з оточенням Януковича. Йшлось, в тому числі, про кошти "Аскор-Інвесту".
Читайте більше в матеріалі "Економічної правди" "Розморозили: як з банку Януковича зникли 2 мільярди"
"Подарунок" для президента: як гроші Януковича перетекли в банк Порошенка"
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua