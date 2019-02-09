Верховний суд відхилив апеляцію Гриценка на рішення щодо позову до ЦВК

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Субота, 9 лютого 2019, 01:24

Касаційний адміністративний суд Верховного суду відмовив у задоволенні апеляції кандидата у президенти Анатолія Гриценка на рішення суду першої інстанції, який відхилив його позов до ЦВК про доступ до реєстру виборців.

Таке рішення суд ухвалив у п'ятницю ввечері, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна"  уповноважений представник Гриценка у ЦВК Руслан Чорнолуцький.

За словами Чорнолуцького, тепер штаб Гриценка має намір оскаржити в Окружному адміністративному суді Києва саму постанову ЦВК №170 від 25 жовтня 2018 року про внесення змін до постанови ЦВК №74 від 26 березня 2014 роки (про порядок передачі електронної копії бази даних Держреєстру виборців фракціям Верховної Ради і кандидатам в президенти при підготовці проведення виборів президента) у частині незаконності пункту 3.5.

"У цьому пункті йдеться про те, що перегляд електронної копії бази даних реєстру виборців здійснюється представником парламентської фракції або кандидатом у президенти в приміщенні ЦВК, де розміщено автоматизоване робоче місце, обладнане спеціальним програмним забезпеченням.

При цьому представнику фракції Верховної Ради або кандидату в президенти заборонено копіювати та передавати інформацію з електронної копії бази даних Державного реєстру виборців з використанням будь-яких технічних засобів або програмного забезпечення, здійснювати фото- і відеозйомку", - зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Ми вважаємо, що дані зміни внесені ЦВК навмисне, за рамками виборчого процесу", - зазначив представник Гриценка.

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Нагадаємо:

  • 31 січня кандидат у президенти та голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко подав до суду на Центральну виборчу комісію.
  • 4 лютого суд відмовив Гриценку у позові на Центральну виборчу комісію.
  • 6 лютого Гриценко подав апеляцію до Верховного суду на рішення суду, який відмовив у задоволенні його позову до ЦВК, яка не дала йому можливості віддалено працювати з Держреєстром виборців.

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Теми: суд Гриценко ЦВК


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