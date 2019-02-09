Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонники: Українців масово не пускають до РФ без причини

Субота, 9 лютого 2019, 12:02

Протягом останніх трьох днів до співробітників Державної прикордонної служби України неодноразово звертались громадяни України, яких без пояснень не пропустили на територію Росії представники Прикордонної служби ФСБ РФ.

Як повідомляє Держприкордонслужба, лише через російський пункт пропуску "Нехотєєвка", що навпроти української "Гоптівки" в Харківській області, протягом вказаного терміну без будь-яких причин не пропущені понад 90 подорожуючих до РФ громадян України.

"Російські прикордонники не пояснюють причин непропуску або посилаються на міфічний указ про заборону в’їзду на територію Росії автомобілів з великим об’ємом двигуна таких, як "Toyota-Prado", "Volkswagen- Passat" та інші", - йдеться в повідомленні.

"Розуміючи, що таким чином вони порушують права людини на вільне пересування, працівники ПС ФСБ РФ здійснюють відеофіксацію, примушуючи українських громадян говорити, що останні повертаються в Україну за особистим бажанням", - додають українські прикордонники.

Державна прикордонна служба України звертається до громадян України за можливості утриматися від поїздок у Російську Федерацію, "оскільки, окрім безпідставних повернень, не виключено вплив на наших громадян російськими спецслужбами".

Українська правда
Теми: Прикордонна службаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Прикордонна служба
"Вагнер" у Білорусі: українські прикордонники відстежують рухи російських найманців
Зоряні війни відпочивають: прикордонники показали, як у грозу зустрічали "Шахеди"
Ворог у червні втричі посилив обстріли північних кордонів України
Останні новини
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву з "Іскандера" і С-400, на фронті ЗСУ стримують ворога
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
Усі новини...
Реклама: