Прикордонники: Українців масово не пускають до РФ без причини

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Субота, 9 лютого 2019, 13:02

Протягом останніх трьох днів до співробітників Державної прикордонної служби України неодноразово звертались громадяни України, яких без пояснень не пропустили на територію Росії представники Прикордонної служби ФСБ РФ.

Як повідомляє Держприкордонслужба, лише через російський пункт пропуску "Нехотєєвка", що навпроти української "Гоптівки" в Харківській області, протягом вказаного терміну без будь-яких причин не пропущені понад 90 подорожуючих до РФ громадян України.

"Російські прикордонники не пояснюють причин непропуску або посилаються на міфічний указ про заборону в’їзду на територію Росії автомобілів з великим об’ємом двигуна таких, як "Toyota-Prado", "Volkswagen- Passat" та інші", - йдеться в повідомленні.

"Розуміючи, що таким чином вони порушують права людини на вільне пересування, працівники ПС ФСБ РФ здійснюють відеофіксацію, примушуючи українських громадян говорити, що останні повертаються в Україну за особистим бажанням", - додають українські прикордонники.

Державна прикордонна служба України звертається до громадян України за можливості утриматися від поїздок у Російську Федерацію, "оскільки, окрім безпідставних повернень, не виключено вплив на наших громадян російськими спецслужбами".

Українська правда

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Теми: Прикордонна служба Росія


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