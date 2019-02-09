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Бойовики завадили спостерігачам ОБСЄ потрапити до Новоазовська

Субота, 9 лютого 2019, 16:24

Проросійські бойовики перешкоджають діяльності місії ОБСЄ, завадивши спостерігачам місії потрапити до підконтрольного їм н.п. Новоазовськ. 

Про це йдеться у звіті ОБСЄ, який оприлюднено 8 лютого. 

"На блокпості, розташованому на північному в’їзді до Новоазовська, на схід від Маріуполя, троє найманців збройних формувань РФ в черговий раз не дозволили патрулю місії проїхати до центру міста й у східному напрямку до кордону з РФ", - йдеться у звіті спостерігачів.

"Окупанти пояснили, що заборона викликана "проведенням у тому районі комплексу спеціальних заходів", - зазначено у документі.

В ОБСЄ повідомили, що подібну заборону на проїзд зафіксовано у звіті місії від 4 січня. 

"Перешкоджання діяльності СММ ОБСЄ свідчить про те, що керівництву окупантів є що приховувати від міжнародних спостерігачів. Українська сторона СЦКК вважає неприпустимим подібні агресивні дії російсько-окупаційних військ, які набули системного характеру та призводять до ескалації напруги як на лінії розмежування, так і в цілому в районі проведення операції Об’єднаних сил", - заявили у прес-центрі штабу ООС. 

 

Українська правда
Теми: ОРДЛООБСЄДонбас
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