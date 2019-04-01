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Європарламент: вибори в Україні пройшли у складній ситуації і були конкурентними

Понеділок, 1 квітня 2019, 18:37

Перший тур президентських виборів в Україні був конкурентним, а голосування проходило в складному контексті, зокрема, через ситуацію в Криму та в східних регіонах.

Про це йдеться у заяві голови делегації Європарламенту із спостереження за виборами Даріуша Росаті, повідомляє "Європейська правда".

"Давайте дивитися на речі реально і називати речі своїми іменами: Україна воює з того часу, як Росія направила війська для анексії Криму, окупувала частини Донецької та Луганської областей і постійно надає всі військову та політичну підтримку сепаратистам. Прямими наслідками цього є 13 тисяч жертв, сотні тисяч поранених, мільйони біженців та внутрішньо переміщених осіб, масові порушення прав людини, гуманітарна катастрофа, спустошення та руйнування: це контекст цих виборів, і ми всі повинні мати це на увазі", - сказав Росаті.

Він зазначив, що вибори були конкурентними, оскільки жоден кандидат не міг бути чітко визначений як вірогідний переможець.

"Вибір кандидатів був, щонайменше, великим і різноманітним, представляв широкий спектр політичних альтернатив, хоча лише 5 з 39 кандидатів були жінками", - сказав євродепутат.

Однак спостерігачі вказали на низку недоліків: єдиний виборчий кодекс не був прийнятий вчасно, незважаючи на давнє зобов'язання українскьої влади; повідомлялося про випадки купівлі голосів та нецільового використання адміністративного ресурсу; нейтралітет деяких високопосадовців ставиться під сумнів через їхню передвиборчу діяльність.

"Явно незбалансований і нерівний доступ кандидатів до ЗМІ, на жаль, підкріплений упередженим висвітленням певних кандидатів і кампанії; між кандидатами не було справжньої дискусії; процес залишався занадто громіздким, тривалим і складним для надто великої кількості виборців для реєстрації або голосування, від внутрішніх трудових мігрантів до українців, які проживають за кордоном. Ми щиро очікуємо, що це буде виправлено вчасно до парламентських виборів наприкінці цього року", - йдеться у заяві.

Євродепутати відзначили, що дезінформація відіграла важливу роль у цій кампанії, хоча неможливо точно оцінити та кількісно визначити її вплив на виборців.

"Українська правда" у Threads

Теми: Європарламентвибори президента 2019
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