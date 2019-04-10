"Треба просто прийти і попісяти" – штаб Порошенка підбадьорив Зеленського

10552 перегляди
Середа, 10 квітня 2019, 15:14

У штабі кандидата у президенти Петра Порошенка кажуть, що не задоволені тим, яке місце у виборчій кампанії займає обговорення аналізів.

Про це під час брифінгу у середу сказав речник штабу Олег Медведєв.

"Нам прикро, що ця тема дуже багато займає місця у виборчій кампанії. Нам якось трошки ніяково перед зовнішнім світом. Але ми прийняли цей челендж від команди Зеленського, тому не треба зіскакувати, треба просто прийти і попісять", – сказав Медведєв.

Він додав, що волонтерська антидопінгова організація VADA, яка чекає обох кандидатів для аналізів, надасть результати за три дні.

"І орієнтовно, за моїми даними, в понеділок ми всі заспокоїмося і забудемо про це питання, і в нас цілий тиждень буде якась змістовна дискусія", – зазначив речник штабу Порошенка.

Читайте також: Батл між кандидатами. Всі деталі

Нагадаємо:

  • У першому турі виборів перемогли Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
  • Ввечері 3 квітня Зеленський записав звернення, у якому підтвердив готовність дебатувати з Порошенком, але на НСК "Олімпійський".  
  • Однією з вимог Зеленського було проходження експертизи, щоб "довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів".
  • 5 квітня кандидати у президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко здали аналізи у різних місцях. Зеленський здав лише кров, а Порошенко – кров, сечу і волосся.
  • За кілька годин результати аналізів Зеленського і Порошенка стали відомі. 
  • Експрес-тест не показав психоактивних речовин в організмі Порошенка, ґрунтовний тест на наркотики можуть робити до 2 тижнів. Аналіз на алкоголь дав негативний результат. 
  • При цьому Зеленський оприлюднив документ, на якому датою здачі аналізу значилося 2 квітня, а трохи пізніше – з датою 5 квітня. У клініці "Євролаб", яка належить симпатику Зеленського, пояснили, що в результатах помилково вказали невірну дату забору крові, а сам кандидат прокоментував це так: "В нашій історії з аналізами стався казус".
  • Боксер Володимир Кличко запропонував кандидатам у президенти України здати аналізи у VADA.
  • 7 квітня Порошенко заявив, що готовий пройти антидопінговий тест VADA і анонсував приїзд спеціалістів в Україну.
  • У Зеленського раніше говорили, що він більше не буде здавати жодних аналізів.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Порошенко Зеленський вибори президента 2019


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Штаб Порошенка показав інші борди – з Галкіним і Зеленським 10 квітня 2019, 15:04
Порошенко зробив пропозицію Зеленському щодо дебатів: 14.04, 14:14 10 квітня 2019, 14:46
Порошенка вдвічі більше за інших показували по ТБ перед першим туром – ЧЕСНО 10 квітня 2019, 14:08
Усі новини
Головні новини
Порошенко приїхав здавати аналізи для міжнародних експертів
Під офіс Зеленського приїхав Автомайдан: хоче аналізів
Зеленський не піде на VADA-аналізи – штаб
Аваков на Кабміні пішов проти Порошенка
Усі новини
Культура

Як орендувати потяг і зробити з нього мистецтво

Досвід

Як українець Саша Ямковий відкрив одну з найкращих кав'ярень Європи

думка

5 відмінностей у мисленні шульги