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"Треба просто прийти і попісяти" – штаб Порошенка підбадьорив Зеленського

Середа, 10 квітня 2019, 15:14

У штабі кандидата у президенти Петра Порошенка кажуть, що не задоволені тим, яке місце у виборчій кампанії займає обговорення аналізів.

Про це під час брифінгу у середу сказав речник штабу Олег Медведєв.

"Нам прикро, що ця тема дуже багато займає місця у виборчій кампанії. Нам якось трошки ніяково перед зовнішнім світом. Але ми прийняли цей челендж від команди Зеленського, тому не треба зіскакувати, треба просто прийти і попісять", – сказав Медведєв.

Він додав, що волонтерська антидопінгова організація VADA, яка чекає обох кандидатів для аналізів, надасть результати за три дні.

"І орієнтовно, за моїми даними, в понеділок ми всі заспокоїмося і забудемо про це питання, і в нас цілий тиждень буде якась змістовна дискусія", – зазначив речник штабу Порошенка.

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Нагадаємо:

  • У першому турі виборів перемогли Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
  • Ввечері 3 квітня Зеленський записав звернення, у якому підтвердив готовність дебатувати з Порошенком, але на НСК "Олімпійський".  
  • Однією з вимог Зеленського було проходження експертизи, щоб "довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів".
  • 5 квітня кандидати у президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко здали аналізи у різних місцях. Зеленський здав лише кров, а Порошенко – кров, сечу і волосся.
  • За кілька годин результати аналізів Зеленського і Порошенка стали відомі. 
  • Експрес-тест не показав психоактивних речовин в організмі Порошенка, ґрунтовний тест на наркотики можуть робити до 2 тижнів. Аналіз на алкоголь дав негативний результат. 
  • При цьому Зеленський оприлюднив документ, на якому датою здачі аналізу значилося 2 квітня, а трохи пізніше – з датою 5 квітня. У клініці "Євролаб", яка належить симпатику Зеленського, пояснили, що в результатах помилково вказали невірну дату забору крові, а сам кандидат прокоментував це так: "В нашій історії з аналізами стався казус".
  • Боксер Володимир Кличко запропонував кандидатам у президенти України здати аналізи у VADA.
  • 7 квітня Порошенко заявив, що готовий пройти антидопінговий тест VADA і анонсував приїзд спеціалістів в Україну.
  • У Зеленського раніше говорили, що він більше не буде здавати жодних аналізів.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоЗеленськийвибори президента 2019
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