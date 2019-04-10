"Треба просто прийти і попісяти" – штаб Порошенка підбадьорив Зеленського

У штабі кандидата у президенти Петра Порошенка кажуть, що не задоволені тим, яке місце у виборчій кампанії займає обговорення аналізів.

Про це під час брифінгу у середу сказав речник штабу Олег Медведєв.

"Нам прикро, що ця тема дуже багато займає місця у виборчій кампанії. Нам якось трошки ніяково перед зовнішнім світом. Але ми прийняли цей челендж від команди Зеленського, тому не треба зіскакувати, треба просто прийти і попісять", – сказав Медведєв.

Він додав, що волонтерська антидопінгова організація VADA, яка чекає обох кандидатів для аналізів, надасть результати за три дні.

"І орієнтовно, за моїми даними, в понеділок ми всі заспокоїмося і забудемо про це питання, і в нас цілий тиждень буде якась змістовна дискусія", – зазначив речник штабу Порошенка.

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