"Надо просто прийти и пописать" – штаб Порошенко подбодрил Зеленского

В штабе кандидата в президенты Петра Порошенко говорят, что недовольны тем, какое место в избирательной кампании занимает обсуждение анализов.

Об этом во время брифинга в среду сказал спикер штаба Олег Медведев.

"Мы сожалеем, что эта тема очень много занимает места в избирательной кампании. Нам как-то немножко неловко перед внешним миром. Но мы приняли этот челлендж от команды Зеленского, поэтому не надо соскакивать, надо просто прийти и пописять", – сказал Медведев.

Он добавил, что волонтерская антидопинговая организация VADA, которая ждет обоих кандидатов для анализов, предоставит результаты через три дня.

"И ориентировочно, по моим данным, в понедельник мы все успокоимся и забудем об этом вопросе, и у нас целую неделю будет какая-то содержательная дискуссия", – отметил представитель штаба Порошенко.

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Напомним: