"Надо просто прийти и пописать" – штаб Порошенко подбодрил Зеленского

6928 просмотров
Среда, 10 апреля 2019, 15:14

В штабе кандидата в президенты Петра Порошенко говорят, что недовольны тем, какое место в избирательной кампании занимает обсуждение анализов.

Об этом во время брифинга в среду сказал спикер штаба Олег Медведев.

"Мы сожалеем, что эта тема очень много занимает места в избирательной кампании. Нам как-то немножко неловко перед внешним миром. Но мы приняли этот челлендж от команды Зеленского, поэтому не надо соскакивать, надо просто прийти и пописять", – сказал Медведев.

Он добавил, что волонтерская антидопинговая организация VADA, которая ждет обоих кандидатов для анализов, предоставит результаты через три дня.

"И ориентировочно, по моим данным, в понедельник мы все успокоимся и забудем об этом вопросе, и у нас целую неделю будет какая-то содержательная дискуссия", – отметил представитель штаба Порошенко.

Читайте также: Батл между кандидатами. Все детали

Напомним:

  • В первом туре выборов победили Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
  • Вечером 3 апреля Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко, но на НСК "Олимпийский".
  • Одним из требований Зеленского было прохождение экспертизы, чтобы "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
  • 5 апреля Зеленский и Порошенко сдали анализы в разных местах. Зеленский сдал только кровь, а Порошенко кровь, мочу и волосы.
  • Спустя несколько часов результаты анализов Зеленского и Порошенкостали известны. 
  • Экспресс-тест не показал психоактивных веществ в организме Порошенко, основательный тест на наркотики могут делать до 2 недель. Анализ на алкоголь дал отрицательный результат.
  • Во время публикации результатов Зеленский обнародовал документ, на котором датой сдачи анализа значилось 2 апреля, а немного позже – с датой 5 апреля.  В клинике "Евролаб", которая принадлежит симпатику Зеленского, объяснили, что в результатах ошибочно указали неверную дату забора крови, а сам кандидат прокомментировал это так: "В нашей истории с анализами произошел казус". 
  • Украинский боксер Владимир Кличко предложил Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко сдать анализы в VADA.
  • 7 апреля Порошенко заявил, что готов пройти антидопинговый тест VADA и анонсировал приезд специалистов в Украину.
  • У Зеленского раньше говорили, что он больше не будет сдавать никаких анализов.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Порошенко Зеленский выборы президента 2019


powered by lun.ua
Материалы по теме
Штаб Порошенко показал другие борды – с Галкиным и Зеленским 10 апреля 2019, 15:04
Порошенко сделал предложение Зеленскому по дебатам: 14.04, 14:14 10 апреля 2019, 14:46
Перед первым туром Порошенко вдвое больше других показывали по ТВ – ЧЕСНО 10 апреля 2019, 14:08
Все новости
Главные новости
Медведчук – штабу Зеленского: Устранить меня невозможно
Кабмин согласовал отставку главы Одещины
Украина расширила список запрещенных товаров из РФ
В Кремле отреагировали на борды Порошенко с Путиным
Все новости
мнение

5 отличий в мышлении левши

Фото

Йога с животными? Это двойное удовольствие!

Фото

Понять интроверта: 15 фотографий, которые действительно помогут

Поиск по сайту
Архив
Весь архів