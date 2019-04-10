"Надо просто прийти и пописать" – штаб Порошенко подбодрил Зеленского
В штабе кандидата в президенты Петра Порошенко говорят, что недовольны тем, какое место в избирательной кампании занимает обсуждение анализов.
Об этом во время брифинга в среду сказал спикер штаба Олег Медведев.
"Мы сожалеем, что эта тема очень много занимает места в избирательной кампании. Нам как-то немножко неловко перед внешним миром. Но мы приняли этот челлендж от команды Зеленского, поэтому не надо соскакивать, надо просто прийти и пописять", – сказал Медведев.
Он добавил, что волонтерская антидопинговая организация VADA, которая ждет обоих кандидатов для анализов, предоставит результаты через три дня.
"И ориентировочно, по моим данным, в понедельник мы все успокоимся и забудем об этом вопросе, и у нас целую неделю будет какая-то содержательная дискуссия", – отметил представитель штаба Порошенко.
Читайте также: Батл между кандидатами. Все детали
Напомним:
- В первом туре выборов победили Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
- Вечером 3 апреля Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко, но на НСК "Олимпийский".
- Одним из требований Зеленского было прохождение экспертизы, чтобы "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
- 5 апреля Зеленский и Порошенко сдали анализы в разных местах. Зеленский сдал только кровь, а Порошенко кровь, мочу и волосы.
- Спустя несколько часов результаты анализов Зеленского и Порошенкостали известны.
- Экспресс-тест не показал психоактивных веществ в организме Порошенко, основательный тест на наркотики могут делать до 2 недель. Анализ на алкоголь дал отрицательный результат.
- Во время публикации результатов Зеленский обнародовал документ, на котором датой сдачи анализа значилось 2 апреля, а немного позже – с датой 5 апреля. В клинике "Евролаб", которая принадлежит симпатику Зеленского, объяснили, что в результатах ошибочно указали неверную дату забора крови, а сам кандидат прокомментировал это так: "В нашей истории с анализами произошел казус".
- Украинский боксер Владимир Кличко предложил Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко сдать анализы в VADA.
- 7 апреля Порошенко заявил, что готов пройти антидопинговый тест VADA и анонсировал приезд специалистов в Украину.
- У Зеленского раньше говорили, что он больше не будет сдавать никаких анализов.