Люди Зеленского и Порошенко встретились на НСК – но не договорились

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Четверг, 11 апреля 2019, 13:49

Представители кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского встретились на стадионе "НСК" Олимпийский, но согласия по поводу дебатов не достигли.

Как сообщает "5 канал", встреча была закрытой, хотя изначально планировалось присутствие журналистов.

Представители штабов общались минут 20 – а когда вышли, сказали, что не договорились.

Представитель действующего президента Артур Герасимов заявил, что Порошенко настаивает на встрече на стадионе 14 апреля в 14:14 или в промежуточные даты между 14-м и 19-м, а 19 апреля пойдет на дебаты на "Суспільне".

А глава штаба Зеленского Иван Баканов заявил, что тот придет на дебаты исключительно 19 апреля и исключительно на стадион – но готов выйти на связь со студией "Суспільного" через телемост.

Поскольку ключевого консенсуса не достигли, то ни формат, ни цену, ни технические вопросы в четверг 11 апреля не обсуждали.

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Напомним:

  • Владимир Зеленский предложил Петру Порошенко провести публичные дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" – тот согласился, но Центральная избирательная комиссия и НСТУ ("Суспільне") заявили, что официальные дебаты по закону проходят в вечер последней пятницы перед вторым туром выборов в студии национального вещателя.
  • Зеленский предлагал провести дебаты вечером 19 апреля, а у Порошенко говорили, что это поздно, но он согласен и на эту дату, и на другие. В итоге, Порошенко предложил встретиться на стадионе в 19-20 часов 14 апреля.
  • НСК "Олимпийский" получил от представителя Порошенко запрос на аренду стадиона 14 и 19 апреля, а от представителя Зеленского – на 19 апреля.

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Темы: дебаты Порошенко Зеленский выборы президента 2019


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