Люди Зеленского и Порошенко встретились на НСК – но не договорились

Представители кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского встретились на стадионе "НСК" Олимпийский, но согласия по поводу дебатов не достигли.

Как сообщает "5 канал", встреча была закрытой, хотя изначально планировалось присутствие журналистов.

Представители штабов общались минут 20 – а когда вышли, сказали, что не договорились.

Представитель действующего президента Артур Герасимов заявил, что Порошенко настаивает на встрече на стадионе 14 апреля в 14:14 или в промежуточные даты между 14-м и 19-м, а 19 апреля пойдет на дебаты на "Суспільне".

А глава штаба Зеленского Иван Баканов заявил, что тот придет на дебаты исключительно 19 апреля и исключительно на стадион – но готов выйти на связь со студией "Суспільного" через телемост.

Поскольку ключевого консенсуса не достигли, то ни формат, ни цену, ни технические вопросы в четверг 11 апреля не обсуждали.

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Напомним: