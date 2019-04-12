Кучма розповів, у чому цінність Зеленського на дебатах

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П'ятниця, 12 квітня 2019, 16:11

Другий президент України Леонід Кучма вважає, що під час дебатів людям буде цікавіше послухати кандидата в президенти Володимира Зеленського, щоб зрозуміти, що він за особистість.

Про це він сказав 12 квітня в Дніпрі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Послухати Зеленського, звичайно, цікаво з цієї точки зору. Тому я думаю, що дебати відбудуться. Але люди, в першу чергу будуть слухати Володимира Зеленського. Їх усіх, як я розумію, цікавить його особистість", - сказав Кучма, відповідаючи на питання журналістів.

При цьому він зазначив, що проведення дебатів – це справа кандидатів в президенти, тому що вони приймають рішення, бути чи не бути дебатам.

"Для мене особисто – підкреслюю, особисто – вони не мають ніякого значення. Я знаю, що зроблено за 5 попередніх років", - сказав Кучма, додавши, що під час виборчої кампанії в першому турі "ми все бачили і все чули". 

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Чи можливі дебати на НСК "Олімпійський" та як вони відбуватимуться

Нагадаємо:

  • Володимир Зеленський запропонував Петру Порошенку провести публічні дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" – той погодився, але Центральна виборча комісія та НСТУ ("Суспільне") заявили, що офіційні дебати за законом проходять увечері останньої п’ятниці перед другим туром виборів у студії національного мовника.
  • Зеленський пропонував провести дебати увечері 19 квітня, а в Порошенка казали, що це пізно, але він згоден і на цю дату, і на інші.
  • Зрештою, Порошенко запропонував зустрітися на стадіоні о 19-20-й годині 14 квітня.
  • НСК "Олімпійський" отримав від представника Порошенка запит на оренду стадіону 14 та 19 квітня, а від представника Зеленського – на 19 квітня.
  • 11 квітня представники кандидатів у президенти Петра Порошенка й Володимира Зеленського зустрілися на стадіоні "НСК" Олімпійський, але згоди щодо дебатів не досягли.
  • Також 11 квітня в ефірі телеканалу олігарха Ігоря Коломойського "1+1" кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком.

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Теми: Кучма Зеленський Порошенко дебати


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