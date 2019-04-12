Кучма розповів, у чому цінність Зеленського на дебатах

Другий президент України Леонід Кучма вважає, що під час дебатів людям буде цікавіше послухати кандидата в президенти Володимира Зеленського, щоб зрозуміти, що він за особистість.

Про це він сказав 12 квітня в Дніпрі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Послухати Зеленського, звичайно, цікаво з цієї точки зору. Тому я думаю, що дебати відбудуться. Але люди, в першу чергу будуть слухати Володимира Зеленського. Їх усіх, як я розумію, цікавить його особистість", - сказав Кучма, відповідаючи на питання журналістів.

При цьому він зазначив, що проведення дебатів – це справа кандидатів в президенти, тому що вони приймають рішення, бути чи не бути дебатам.

"Для мене особисто – підкреслюю, особисто – вони не мають ніякого значення. Я знаю, що зроблено за 5 попередніх років", - сказав Кучма, додавши, що під час виборчої кампанії в першому турі "ми все бачили і все чули".

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