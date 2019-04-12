Кучма рассказал, в чем ценность Зеленского на дебатах

Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что во время дебатов людям будет интереснее послушать кандидата в президенты Владимира Зеленского, чтобы понять, что он за личность.

Об этом он сказал 12 апреля в Днепре, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Послушать Зеленского, конечно, интересно с этой точки зрения. Поэтому я думаю, что дебаты состоятся. Но люди, в первую очередь будут слушать Владимира Зеленского. Их всех, как я понимаю, интересует его личность", - сказал Кучма, отвечая на вопросы журналистов.

При этом он отметил, что проведение дебатов – это дело кандидатов в президенты, потому что они принимают решение, быть или не быть дебатам.

"Для меня лично – подчеркиваю, лично – они не имеют никакого значения. Я знаю, что сделано за 5 предыдущих лет", - сказал Кучма, добавив, что во время избирательной кампании в первом туре "мы всё видели и всё слышали".