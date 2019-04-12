Кучма рассказал, в чем ценность Зеленского на дебатах

2887 просмотров
Пятница, 12 апреля 2019, 16:11

Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что во время дебатов людям будет интереснее послушать кандидата в президенты Владимира Зеленского, чтобы понять, что он за личность.  

Об этом он сказал 12 апреля в Днепре, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Послушать Зеленского, конечно, интересно с этой точки зрения. Поэтому я думаю, что дебаты состоятся. Но люди, в первую очередь будут слушать Владимира Зеленского. Их всех, как я понимаю, интересует его личность", - сказал Кучма, отвечая на вопросы журналистов.

При этом он отметил, что проведение дебатов – это дело кандидатов в президенты, потому что они принимают решение, быть или не быть дебатам.

"Для меня лично – подчеркиваю, лично – они не имеют никакого значения. Я знаю, что сделано за 5 предыдущих лет", - сказал Кучма, добавив, что во время избирательной кампании в первом туре "мы всё видели и всё слышали".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Кучма Зеленский Порошенко дебаты


powered by lun.ua
Материалы по теме
Кучма сделал предвыборное обращение к украинцам 29 марта 2019, 15:04
Экономические новости дня: взятки Кучме от Коломойского и увольнение Гладковского 4 марта 2019, 22:24
САП закрыла дело о взятках Кучме и Пинчуку от Коломойского 4 марта 2019, 11:31
Все новости
Главные новости
Порошенко прокомментировал "телефонные дебаты" с Зеленским
В МВД объяснили команде Порошенко, почему не трогают сериал Зеленского
Тимошенко записала видеообращение к Зеленскому и Порошенко
У Порошенко требуют открыть дело на создателей "Слуги народа"
Все новости
здоровье

Орешки, злаки и мясцо при тревоге и депрессии: супервитамины для психического здоровья

социум

Какое оно – инклюзивное образование Украины?

Кино

Смотри и учись: 7 сериалов о деньгах и бизнесе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів