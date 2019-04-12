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Кучма рассказал, в чем ценность Зеленского на дебатах

Пятница, 12 апреля 2019, 16:11
Кучма рассказал, в чем ценность Зеленского на дебатах

Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что во время дебатов людям будет интереснее послушать кандидата в президенты Владимира Зеленского, чтобы понять, что он за личность.  

Об этом он сказал 12 апреля в Днепре, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Послушать Зеленского, конечно, интересно с этой точки зрения. Поэтому я думаю, что дебаты состоятся. Но люди, в первую очередь будут слушать Владимира Зеленского. Их всех, как я понимаю, интересует его личность", - сказал Кучма, отвечая на вопросы журналистов.

При этом он отметил, что проведение дебатов – это дело кандидатов в президенты, потому что они принимают решение, быть или не быть дебатам.

"Для меня лично – подчеркиваю, лично – они не имеют никакого значения. Я знаю, что сделано за 5 предыдущих лет", - сказал Кучма, добавив, что во время избирательной кампании в первом туре "мы всё видели и всё слышали".

Читайте такжеПовлияют ли дебаты Зеленского и Порошенко на результаты второго тура президентских выборов

Возможны ли дебаты на НСК "Олимпийский" и как они будут происходить

Напомним:

  • Владимир Зеленский предложил Петру Порошенко провести публичные дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" – тот согласился, но Центральная избирательная комиссия и НСТУ ("Суспільне") заявили, что официальные дебаты по закону проходят в вечер последней пятницы перед вторым туром выборов в студии национального вещателя.
  • Зеленский предлагал провести дебаты вечером 19 апреля, а у Порошенко говорили, что это поздно, но он согласен и на эту дату, и на другие.
  • В итоге, Порошенко предложил встретиться на стадионе в 19-20 часов 14 апреля.
  • НСК "Олимпийский" получил от представителя Порошенко запрос на аренду стадиона 14 и 19 апреля, а от представителя Зеленского – на 19 апреля.
  • 11 апреля редставители кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского встретились на стадионе НСК "Олимпийский", но согласия по поводу дебатов не достигли. 
  • Также 11 апреля в эфире телеканала олигарха Игоря Коломойского "1+1" кандидат в президенты Владимир Зеленский бросил трубку во время первого публичного разговора с действующим президентом и кандидатом на этот пост Петром Порошенко.

Темы: КучмаЗеленскийПорошенкодебаты
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