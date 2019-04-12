Порошенко розповів, про що говорив з Меркель і Макроном
Чинний президент і кандидат на цю посаду Петро Порошенко розповів, що говорив із лідерами Німеччини Ангелою Меркель і Франції Емманюелем Макроном про встановлення миру та звільнення заручників.
Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу "Інтер" у прямому включенні з Парижа.
"Я можу наголосити, що перше питання, яке піднімав на переговорах з лідерами Європи є встановлення миру. Миру були присвячені координація наших дій і ми отримали абсолютно чітке повідомлення, що одразу після мого переобрання у нас відкривається режим припинення вогню, який буде присвячений Великодню і будуть донесені сигнали до російської сторони про те, щоби це створило ті умови, щоб одразу після президентських виборів приступити до серйозних переговорів в нормандському форматі для забезпечення мирного процесу", - розповів Порошенко.
Він додав, що говорив із європейськими лідерами про звільнення заручників.
"Мною було піднято питання звільнення заручників. З президентом Франції Емманюелем Макроном я окремо підняв питання нашого журналіста пана Сущенка. Ви знаєте, що він працював у Парижі, що перша леді Франції піклувалась про його долю. … Ми чітко скоординували і ці кроки. І в Берліні і в Парижі були дані відповідні доручення і ми рішуче починаємо підготовку до саміту Нормандського формату, де у порядок денний обов’язково будуть включені і ці питання", - зазначив Порошенко.
Також, за його словами, Меркель і Макрон подякували йому "як президенту України за блискуче організований виборчий процес під час першого туру".
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Нагадаємо:
- Вранці, 12 квітня, Петро Порошенко зустрівся із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Вони заявили, що на зустрічі узгодили питання "Великоднього" припинення вогню на Донбасі з 18 квітня. Потім він полетів до Парижа, де зустрівся із Макроном.
- У той самий день кандидат у президенти Володимир Зеленський зустрівся із президентом Франції Емманюелем Макроном. Пізніше Зеленський заявив, що була "дуже класна, тепла атмосфера", а сама "зустріч була конструктивною".
- 11 квітня в ефірі телеканалу олігарха Ігоря Коломойського "1+1" кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком.
- Петро Порошенко заявив, що всі, хто слухав його телефонну розмову з опонентом на президентських виборах шоуменом Володимиром Зеленським, зробили свій висновок і дали відповідну оцінку.