Порошенко розповів, про що говорив з Меркель і Макроном

Чинний президент і кандидат на цю посаду Петро Порошенко розповів, що говорив із лідерами Німеччини Ангелою Меркель і Франції Емманюелем Макроном про встановлення миру та звільнення заручників.

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу "Інтер" у прямому включенні з Парижа.

"Я можу наголосити, що перше питання, яке піднімав на переговорах з лідерами Європи є встановлення миру. Миру були присвячені координація наших дій і ми отримали абсолютно чітке повідомлення, що одразу після мого переобрання у нас відкривається режим припинення вогню, який буде присвячений Великодню і будуть донесені сигнали до російської сторони про те, щоби це створило ті умови, щоб одразу після президентських виборів приступити до серйозних переговорів в нормандському форматі для забезпечення мирного процесу", - розповів Порошенко.

Він додав, що говорив із європейськими лідерами про звільнення заручників.

"Мною було піднято питання звільнення заручників. З президентом Франції Емманюелем Макроном я окремо підняв питання нашого журналіста пана Сущенка. Ви знаєте, що він працював у Парижі, що перша леді Франції піклувалась про його долю. … Ми чітко скоординували і ці кроки. І в Берліні і в Парижі були дані відповідні доручення і ми рішуче починаємо підготовку до саміту Нормандського формату, де у порядок денний обов’язково будуть включені і ці питання", - зазначив Порошенко.

Також, за його словами, Меркель і Макрон подякували йому "як президенту України за блискуче організований виборчий процес під час першого туру".

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