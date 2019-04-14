Зеленський про аналізи VADA: "Ну, мужики, ну, треба буде - поїдемо"

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський заявив, що не поїхав здавати аналізи на наркотики на НСК "Олімпійський" тому, що він нібито отримав секретну інформацію про підготовку там проти нього провокації. Але за кордоном він аналізи здав би.

Про це він заявив в інтерв'ю, опублікованому на каналі "Новини України" в YouTube. Згодом відео стало недоступним для перегляду.

"Коли-небудь, після всіх цих виборів, на світло проллється інформація, як на НСК "Оліміпійському", хтось готував проти мене провокацію. Я туди не поїхав. Зараз я не готовий про неї говорити", - заявив Зеленський.

Він також розповів, що крім лабораторії "Євролаб", яку очолює його прихильник, у нього також є знайомство з засновником приватної клініки "Борис" Михайлом Радуцьким.

"Я міг поїхати туди, або туди. Я дійсно не хотів їхати на НСК через причину дуже просту: я не знав, що там будуть робити з моїми аналізами потім", - заявив він, додавши, що це пов'язано з тією секретною інформацією, про яку він говорив.

Зеленський також повторив, що відмовився здавати аналізи експертам антидопінгової асоціації VADA, оскільки вона є волонтерською антидопінговою асоціацією, а не Всесвітнім антидопінговим агентством. При цьому він заявив, що Володимир Кличко, який запропонував кандидатам пройти тест VADA, став учасником політичної гри.

У той же час Зеленський сказав, що якби це було за кордоном, то він би поїхав здавати аналізи.

"Ну, мужики, ну, треба буде - поїдемо", - відповів він на пропозицію поїхати і зняти всі підозри.

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