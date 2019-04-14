Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский про анализы VADA: "Ну, мужики, ну, надо будет - поедем"

Воскресенье, 14 апреля 2019, 06:58
Зеленский про анализы VADA: Ну, мужики, ну, надо будет - поедем
Фото - Эльдар Сарахман, УП

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал сдавать анализы на наркотики на НСК "Олимпийский" потому, что он якобы получил секретную информацию о подготовке там против него провокации. Но за границей он анализы сдал бы.

Об этом он заявил в интервью, опубликованном на канале Новини України в YouTube. Позже видео стало недоступным для просмотра.  

"Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК "Олимипийском", кто-то готовил против меня провокацию. Я туда не поехал. Сейчас я не готов о ней говорить", - заявил Зеленский.

Он также рассказал, что кроме лаборатории "Евролаб", которую возглавляет его сторонник, у него также есть знакомство с основателем частной клиники "Борис" Михаилом Радуцким.

"Я мог поехать туда, или туда. Я дейсвительно не хотел ехать на НСК по причине очень простой: я не знал, что там будут делать с моими анализами потом", - заявил он, добавив, что это связано с той секретной информацией, о которой он говорил.

Зеленский также повторил, что отказался сдавать анализы экспертам антидопинговой ассоциации VADA, поскольку она является волонтерской антидопинговой ассоциацией, а не Всемирным антидопинговым агентством. При этом он заявил, что Владимир Кличко, который предложил кандидатам пройти тест VADA, стал участником политической игры.

В то же время Зеленский сказал, что если бы это было за рубежом, то он бы поехал сдавать анализы.

"Ну, мужики, ну, надо будет - поедем", - ответил он на предложение поехать и снять все подозрения.

Читайте также:

И кровью, и мочой. Как Зеленский и Порошенко в обход Супрун анализы сдавали

Напомним:

  • Вечером 3 апреля Владимир Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Петром Порошенко, но на НСК "Олимпийский". При этом Зеленский в качестве одного из условий назвал необходимость сдачи кандидатами анализов на наркотики и алкоголь.
  • Анализ крови Зеленский сдал в "Eurolab", которую возглавляет его сторонник. Он показал отсутствие в его организме наркотических веществ.
  • При публикации результатов Зеленский обнародовал документ, на котором датой сдачи анализа значилось 2 апреля, а чуть позже - с датой 5 апреля.
  • Лаборант, который непосредственно принимал анализы, так же связан с Зеленским, он снимался в сериале "Сваты".
  • Порошенко сдавал биообразцы в медпункте НСК "Олимпийский" четырем лабораториям - экспресс-тест не показал психоактивных веществ, алкоголя в крови тоже не обнаружили. Однако у оппонентов осталась недоверие к результатам.
  • Украинский боксер Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты приехать 10 апреля с 15 до 18 часов на стадион НСК "Олимпийский" для сдачи анализов представителям VADA.
  • Порошенко сдал и эти анализы, а Зеленский отказался.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийвыборы президента 2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Зеленский
Поддерживать Украину всегда будет нашей целью – президент Чехии
Зеленский: "Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас"
Зеленский об обещании членства в НАТО: Это не такая высокая цена за войну
Последние новости
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
Все новости...
Реклама: