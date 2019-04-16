У Путіна відреагували на заяву Порошенка про зустріч у Нормандії

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Вівторок, 16 квітня 2019, 20:54

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не підтвердив інформацію про участь Володимира Путіна в червні в Нормандії в заходах, присвячених святкуванню 75-річчя висадки учасників військ антигітлерівської коаліції.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

"Поки немає", - сказав він, відповідаючи на питання, чи є в графіку президента РФ поїздка в цей час до Нормандії.

Нагадаємо:

  • Президент Петро Порошенко стверджує, що у травні або червні 2019 року має відбутись саміт нормандського формату, який вирішить питання виведення російських військ з України.
  • Раніше Порошенко заявляв, що після його переобрання президентом у перший же тиждень має пройти саміт нормандського формату, де до Росії будуть поставленні вимоги щодо деокупації Криму та Донбасу.
  • Також він обіцяв, що поверне окуповані території.
  • Президент говорив, що очікує прогресу в цьому питанні одразу після виборів.
  • Вранці, 12 квітня, Петро Порошенко зустрівся із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Вони заявили, що на зустрічі узгодили питання "Великоднього" припинення вогню на Донбасі з 18 квітня.
  • Україна наполягає на миротворцях ООН на усій захопленій території, в тому числі – на кордоні з Росією.
  • Також Київ проти того, щоб росіяни входили у миротворчу місію ООН, якщо її спрямують на схід України.
  • Росія пропонувала свій варіант, який передбачає наявність місії лише на лінії розведення сторін для охорони місії ОБСЄ.

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Теми: Путін Франція Порошенко Донбас


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