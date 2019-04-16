У Путіна відреагували на заяву Порошенка про зустріч у Нормандії
Вівторок, 16 квітня 2019, 20:54
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не підтвердив інформацію про участь Володимира Путіна в червні в Нормандії в заходах, присвячених святкуванню 75-річчя висадки учасників військ антигітлерівської коаліції.
Про це повідомляє російський "Інтерфакс".
"Поки немає", - сказав він, відповідаючи на питання, чи є в графіку президента РФ поїздка в цей час до Нормандії.
Нагадаємо:
- Президент Петро Порошенко стверджує, що у травні або червні 2019 року має відбутись саміт нормандського формату, який вирішить питання виведення російських військ з України.
- Раніше Порошенко заявляв, що після його переобрання президентом у перший же тиждень має пройти саміт нормандського формату, де до Росії будуть поставленні вимоги щодо деокупації Криму та Донбасу.
- Також він обіцяв, що поверне окуповані території.
- Президент говорив, що очікує прогресу в цьому питанні одразу після виборів.
- Вранці, 12 квітня, Петро Порошенко зустрівся із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Вони заявили, що на зустрічі узгодили питання "Великоднього" припинення вогню на Донбасі з 18 квітня.
- Україна наполягає на миротворцях ООН на усій захопленій території, в тому числі – на кордоні з Росією.
- Також Київ проти того, щоб росіяни входили у миротворчу місію ООН, якщо її спрямують на схід України.
- Росія пропонувала свій варіант, який передбачає наявність місії лише на лінії розведення сторін для охорони місії ОБСЄ.