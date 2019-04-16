У Путіна відреагували на заяву Порошенка про зустріч у Нормандії

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не підтвердив інформацію про участь Володимира Путіна в червні в Нормандії в заходах, присвячених святкуванню 75-річчя висадки учасників військ антигітлерівської коаліції.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

"Поки немає", - сказав він, відповідаючи на питання, чи є в графіку президента РФ поїздка в цей час до Нормандії.

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