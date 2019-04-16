У Путина отреагировали на заявление Порошенко о встрече в Нормандии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию об участии Владимира Путина в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия высадки участников войск антигитлеровской коалиции.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли в графике президента РФ поездка в это время в Нормандию.

Напомним: