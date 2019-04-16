У Путина отреагировали на заявление Порошенко о встрече в Нормандии

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Вторник, 16 апреля 2019, 20:54

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию об участии Владимира Путина в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия высадки участников войск антигитлеровской коалиции.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли в графике президента РФ поездка в это время в Нормандию.

Напомним:

  • Президент Петр Порошенко утверждает, что в мае или июне 2019 года должен состояться саммит нормандского формата, который решит вопрос вывода российских войск из Украины.
  • Ранее Порошенко заявлял, что после его переизбрания президентом в первую же неделю должен пройти саммит нормандского формата, где к России будут поставлены требования относительно деоккупации Крыма и Донбасса.
  • Также он обещал, что вернет оккупированные территории.
  • Президент говорил, что ожидает прогресса в этом вопросе сразу после выборов.
  • Утром, 12 апреля, Петр Порошенко встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они заявили, что на встрече согласовали вопрос "Пасхального" прекращение огня на Донбассе с 18 апреля.
  • Украина настаивает на миротворцах ООН на всей захваченной территории, в том числе – на границе с Россией.
  • Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.
  • Россия предлагала свой вариант, который предусматривает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.

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Темы: Путин Франция Порошенко Донбасс


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