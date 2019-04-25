Путин назвал паспорта РФ на Донбассе "гуманитарной помощью"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение об упрощенном порядке предоставления российского гражданства для жителей неподконтрольных украинской власти районов Луганской и Донецкой областей Украины носит "гуманитарный характер".
Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, пишет российское издание ТАСС.
"Вопрос, связанный с паспортами, носит чисто гуманитарный характер", - сказав он.
По его словам, Польша в течение многих лет выдает карты поляка украинцам.
"Паспорта выдает Румыния, соответственно венграм, румынам, полякам... А чем же русские, проживающие в Украине, хуже румын, поляков или венгров?", - заявил он.
Путин считает, что люди, проживающие на территории ОРДЛО, "находятся в гораздо более сложном положении, нежели поляки, румыны или венгры на территории Украины".
"Им даже трудно передвигаться на территории Украины либо третьих стран, по территории России даже трудно передвигаться, им не купить билет даже часто ни на самолет, ни на поезд. Это вообще запредельная ситуация", - сказал президент страны-агрессора.
Путин также намекнул, что Украина должна принять закон об особом статусе Донбасса.
Он считает, что выдачи паспортов РФ в ОРДЛО ничем не отличается от выдачи паспортов в Украине других стран.
Также он прокомментировал вопрос об обсуждении этой ситуации в Совете Безопасности ООН.
"Пусть выносят (вопрос о выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО), пообсуждаем", - заявил он.
Напомним:
- 21 апреля украинцы избрали себе нового президента, а 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов украинского востока.
- Согласно указу, рассмотрение заявлений о принятии в гражданство РФ жителей оккупированного Донбасса осуществляется в срок до 3 месяцев со дня подачи заявления и необходимого перечня документов.
- 24 апреля Совет Безопасности ООН заявил, что соберется на заседание, чтобы обсудить указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства жителям ОРДЛО.
- Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал это "паспортным" этапом оккупации Донбасса и призвал жителей оккупированных территорий не вступать в гражданство РФ.
- Петр Порошенко заявил, что незаконная выдача паспортов РФ жителям оккупированной части Донбасса – это попытка оправдать и легитимизировать военное присутствие России там.
- У Зеленского заявили, что выдачей паспортов РФ в ОРДЛО Россия признала свою ответственность как государства-оккупанта.
- Летом 2017 года в России отменили ограничение на время пребывания для жителей контролируемых боевиками территории Украины.
- По утверждению Министерства внутренних дел РФ, в 2018 году в России предоставили гражданство 83 081 гражданину Украины, тогда как в 2017 году - 85 119 украинцам.
- Уже 5 лет часть Донбасса (территории Донецкого угольного бассейна) находится под контролем пророссийских боевиков "ДНР" и "ЛНР", которые захватили власть с российским оружием и при участии российских военных.
- В ОРДЛО ходит российский рубль. Границу с Россией Украина там не контролирует.
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