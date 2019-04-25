Путин назвал паспорта РФ на Донбассе "гуманитарной помощью"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение об упрощенном порядке предоставления российского гражданства для жителей неподконтрольных украинской власти районов Луганской и Донецкой областей Украины носит "гуманитарный характер".

Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, пишет российское издание ТАСС.

"Вопрос, связанный с паспортами, носит чисто гуманитарный характер", - сказав он.

По его словам, Польша в течение многих лет выдает карты поляка украинцам.

"Паспорта выдает Румыния, соответственно венграм, румынам, полякам... А чем же русские, проживающие в Украине, хуже румын, поляков или венгров?", - заявил он.

Путин считает, что люди, проживающие на территории ОРДЛО, "находятся в гораздо более сложном положении, нежели поляки, румыны или венгры на территории Украины".

"Им даже трудно передвигаться на территории Украины либо третьих стран, по территории России даже трудно передвигаться, им не купить билет даже часто ни на самолет, ни на поезд. Это вообще запредельная ситуация", - сказал президент страны-агрессора.

Путин также намекнул, что Украина должна принять закон об особом статусе Донбасса. По его словам, украинская власть "изолировала Донбасс".

"И прежние, еще действующие, и приходящие власти Украины не собираются до сих пор подписывать соответствующие нормативные акты об амнистии. Они не собираются признавать особый статус "ЛНР" и "ДНР", - заявил он.

Он считает, что выдачи паспортов РФ в ОРДЛО ничем не отличается от выдачи паспортов в Украине других стран.

Также он прокомментировал вопрос об обсуждении этой ситуации в Совете Безопасности ООН.

"Пусть выносят (вопрос о выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО), пообсуждаем", - заявил он.

Напомним: