Курченкогейт: У Ложкіна кажуть, що прийшли в ГПУ за підозрою, але там передумали
Генпрокуратура не вручила адвокатам бізнесмена і екс-очільника Адміністрації президента Бориса Ложкіна підозру у причетності до легалізації незаконних доходів олігарха-втікача Сергія Курченка.
Заяву адвокатів "Українській правді" передала прес-служба Ложкіна.
Вони кажуть, що прийшли до ГПУ у четвер, як призначили правоохоронці.
"Попри очевидні порушення порядку виклику нашого клієнта та з метою недопущення подальших маніпуляцій сьогодні ми прибули до прокуратори у визначений час. Однак слідчий повідомив про скасування слідчої дії у зв’язку із відсутністю повноважень", – стверджують захисники.
Вони також кажуть, що після публікацій у ЗМІ надіслали ГПУ "десятки адвокатських запитів, клопотань та скарг", однак не отримали "жодної відповіді по суті поставлених питань".
Представники Ложкіна нібито вимагали пояснити його статус у справі Курченка та сповістити про направлення йому процесуальних документів.
"Фактично слідчі і прокурори більш охоче використовують засоби масової інформації для спілкування з нами та нашим клієнтом, ніж засоби які передбачені процесуальним законодавством", – вважають у Ложкіна.
Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган підтвердила УП, що захисники бізнесмена приходили за викликом, однак будь-яких подробиць у відомстві не повідомили.
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Нагадаємо:
- 22 квітня стало відомо, що Генпрокуратура повідомила, що викликає для вручення підозр і допиту екс-голову Адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника глави АП Олексія Філатова та екс-очільницю Нацбанка Валерію Гонтареву у справі злочинів олігарха-втікача Сергія Курченка.
- Соратники президента говорили, не мають наміру реагувати на повістки.
- 28 березня ГПУ повідомила про завершення розслідування проти олігарха-втікача Сергія Курченка.
- Водночас, інформаційне агентство "УНІАН" олігарха Ігоря Коломойського повідомило, що прокурор у цій справі Костянтин Кулик висунув підозри, в тому числі, представникам оточення президента Петра Порошенка.
- У Генпрокуратурі заперечили цю інформацію, заявивши, що ці повідомлення про підозру зробили з порушенням законодавства.
- В Адміністрації президента заявили, що вважають ці повідомлення провокацією Коломойського.
- Олігарха Сергія Курченка називали "гаманцем Януковича". Він виник в інформаційному просторі в кінці 2012 року, коли купив ФК "Металіст" у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній "СЄПЕК". Олігарх втік з України після Революції гідності.
- Курченко фігурує у численних розслідуваннях правоохоронців та журналістів, зокрема, щодо розкрадання майна державного підприємства "Укргазвидобування" та незаконного ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів.
- У 2017 році суд конфіскував 1,5 мільярда доларів Януковича і його оточення. При цьому, вирок суду було засекречено.
- Як стало відомо "Українській правді", вивести 1,5 мільярда доларів з України Януковичу, ймовірно, допомогла компанія ICU, засновницею якої була Гонтарева.
- Прокурор Кулик наразі є заступником начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури і колишнім прокурором сил АТО.
- У жовтні 2016 року САП і НАБУ скерували до суду справу про незаконне збагачення Кулика.
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