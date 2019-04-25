Курченкогейт: У Ложкіна кажуть, що прийшли в ГПУ за підозрою, але там передумали

Генпрокуратура не вручила адвокатам бізнесмена і екс-очільника Адміністрації президента Бориса Ложкіна підозру у причетності до легалізації незаконних доходів олігарха-втікача Сергія Курченка.

Заяву адвокатів "Українській правді" передала прес-служба Ложкіна.

Вони кажуть, що прийшли до ГПУ у четвер, як призначили правоохоронці.

"Попри очевидні порушення порядку виклику нашого клієнта та з метою недопущення подальших маніпуляцій сьогодні ми прибули до прокуратори у визначений час. Однак слідчий повідомив про скасування слідчої дії у зв’язку із відсутністю повноважень", – стверджують захисники.

Вони також кажуть, що після публікацій у ЗМІ надіслали ГПУ "десятки адвокатських запитів, клопотань та скарг", однак не отримали "жодної відповіді по суті поставлених питань".

Представники Ложкіна нібито вимагали пояснити його статус у справі Курченка та сповістити про направлення йому процесуальних документів.

"Фактично слідчі і прокурори більш охоче використовують засоби масової інформації для спілкування з нами та нашим клієнтом, ніж засоби які передбачені процесуальним законодавством", – вважають у Ложкіна.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган підтвердила УП, що захисники бізнесмена приходили за викликом, однак будь-яких подробиць у відомстві не повідомили.

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