Гонтарева, Філатов і Ложкін не збираються іти на допит у ГПУ

Соратники президента Петра Порошенка – екс-голова Адміністрації президента Борис Ложкін, заступник глави АП Олексій Філатов та екс-очільниця Нацбанку Валерія Гонтарева – не мають наміру реагувати на повістки про виклик на допит, які з'явилися на сайті Генпрокуратури 22 квітня.

Про це вони повідомили у коментарі "Українській правді" і в соцмережі.

"Я зараз перебуваю на роботі в АП. Випадки і порядок виклику особи повісткою дуже добре регламентовані КПК. Поки деякі слідчі займаються публікаціями різних матеріалів в інтернеті, тобто pr-активністю замість виконання вимог КПК, підстав реагувати на такі публікації немає", - сказав Філатов у коментарі УП.

Гонтарева також натякнула, що не збирається приїжджати на зустріч з правоохоронцями з Лондона, де зараз живе і працює.

"Вони ж не раз літали до Коломойського до Швейцарії та Фірташа до Австрії, тож нехай прилітають до Лондона. Хочу зауважити одне – те, що я головний ворог Коломойського, він не приховував у всіх публічних інтерв'ю. Так що це знає не лише він, а й увесь світ", - сказала екс-глава НБУ.

Подібну заяву від адвокатів Ложкіна оприлюднила 23 квітня на своїй сторінці у Facebook і прес-секретар бізнесмена Марія Попова.

"Усі юридично значимі дії в цій справі замінені інтерв'ю і прес-конференціями, а анонсовані в медіа виклики, повістки та інші документи нашому клієнтові направлені або вручені не були", - йдеться в повідомленні.

Адвокати вважають, що поява імені Ложкіна в матеріалах розслідувань ГПУ і публічне оголошення йому про підозру "були задумані як приводи для медійних скандалів" і для залучення уваги ЗМІ "для вирішення політичних завдань".

"У цивілізованій юридичній практиці публікація повісток в інтернеті, як і "повідомлення про підозру", неможливе. Закон не передбачає виклику за допомогою публікації на сайті ГПУ", - йдеться в заяві.

Відзначається, що за останні кілька тижнів адвокати Ложкіна подали в ГПУ більше 10 адвокатських запитів і клопотань щодо статусу їхнього клієнта у справі, а також про всі виклики його в ГПУ для участі в процесуальних діях.

"Слідчі ГПУ мали всі можливості для прямого спілкування, як з нами, так і з клієнтом. Однак всі наші звернення були проігноровані, відповідей, які хоч якось прояснюють ситуацію, ми так і не отримали", - йдеться в заяві.

Відзначається, що "надуманість звинувачень" щодо Ложкіна "буде доведена", а всім зафіксованим ними "численним порушенням" буде дана оцінка в установленому законом порядку.

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