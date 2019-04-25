Курченкогейт: У Ложкина говорят, что пришли в ГПУ за подозрением, но там передумали

Генпрокуратура не вручила адвокатам бизнесмена и экс-главы Администрации президента Бориса Ложкина подозрение в причастности к легализации незаконных доходов беглого олигарха Сергея Курченко.

Заявление адвокатов "Украинской правде" передала пресс-служба Ложкина.

Они говорят, что пришли в ГПУ в четверг, как назначили правоохранители.

"Несмотря на очевидные нарушения порядка вызова нашего клиента и с целью недопущения дальнейших манипуляций сегодня мы прибыли в прокуратору в определенное время. Однако следователь сообщил об отмене следственного действия в связи с отсутствием полномочий", – утверждают защитники.

Они также говорят, что после публикаций в СМИ прислали ГПУ "десятки адвокатских запросов, ходатайств и жалоб", однако не получили "ни одного ответа по существу поставленных вопросов".

Представители Ложкина якобы требовали объяснить его статус в деле Курченко и известить о направлении ему процессуальных документов.

"Фактически следователи и прокуроры более охотно используют средства массовой информации для общения с нами и нашим клиентом, чем средства, которые предусмотрены процессуальным законодательством", – считают у Ложкина.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган подтвердила УП, что защитники бизнесмена приходили по вызову, однако каких-либо подробностей в ведомстве не сообщили.

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Напомним: