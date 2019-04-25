Курченкогейт: У Ложкина говорят, что пришли в ГПУ за подозрением, но там передумали

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Четверг, 25 апреля 2019, 20:49

Генпрокуратура не вручила адвокатам бизнесмена и экс-главы Администрации президента Бориса Ложкина подозрение в причастности к легализации незаконных доходов беглого олигарха Сергея Курченко.

Заявление адвокатов "Украинской правде" передала пресс-служба Ложкина.

Они говорят, что пришли в ГПУ в четверг, как назначили правоохранители.

"Несмотря на очевидные нарушения порядка вызова нашего клиента и с целью недопущения дальнейших манипуляций сегодня мы прибыли в прокуратору в определенное время. Однако следователь сообщил об отмене следственного действия в связи с отсутствием полномочий", – утверждают защитники.

Они также говорят, что после публикаций в СМИ прислали ГПУ "десятки адвокатских запросов, ходатайств и жалоб", однако не получили "ни одного ответа по существу поставленных вопросов".

Представители Ложкина якобы требовали объяснить его статус в деле Курченко и известить о направлении ему процессуальных документов.

"Фактически следователи и прокуроры более охотно используют средства массовой информации для общения с нами и нашим клиентом, чем средства, которые предусмотрены процессуальным законодательством", – считают у Ложкина.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган подтвердила УП, что защитники бизнесмена приходили по вызову, однако каких-либо подробностей в ведомстве не сообщили.

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Напомним:

  • 22 апреля стало известно, что ГПУ вызывает для вручения подозрений и допроса экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-руководительницу Нацбанка Валерию Гонтареву.
  • Соратники президента говорили, не намерены реагировать на повестки.
  • 28 марта ГПУ сообщила о завершении расследования против беглого олигарха Сергея Курченко.
  • В то же время, информационное агентство "УНИАН", которым владеет олигарх Игорь Коломойский,
    сообщило, что прокурор в этом деле Константин Кулик выдвинул подозрения, в том числе, представителям окружения президента Петра Порошенко.
  • В Генпрокуратуре опровергли эту информацию, заявив, что эти сообщения о подозрении произвели с нарушением законодательства.
  • В Администрации президента заявили, что считают эти сообщения провокацией Коломойского.
  • Олигарха Сергея Курченко называли "кошельком Януковича". Он появился в информационном пространстве в конце 2012 года, когда купил ФК "Металлист" у Александра Ярославского, а позже создал группу энергетических компаний "СЕПЕК". Олигарх бежал из Украины после Революции достоинства.
  • Курченкофигурирует в многочисленных расследованиях правоохранителей и журналистов, в частности, о хищении имущества государственного предприятия "Укргазвыдобування", организации схемы незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов.
  • В 2017 году суд конфисковал 1,5 миллиарда долларов Януковича и его окружения. При этом, приговор суда был засекречен.
  • Как стало известно "Украинской правде", вывести 1,5 миллиарда долларов из Украины Януковичу, вероятно, помогла компания ICU, основательницей которой была Гонтарева.
  • Прокурор Кулик на данный момент является заместителем начальника департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры.
  • В октябре 2016 года САП и НАБУ направили в суд дело о незаконном обогащении Кулика.

Украинская правда

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Темы: Ложкин Курченко Генпрокуратура
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