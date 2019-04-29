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Саакашвілі: Путін через третіх осіб вимагає від Зеленського не пускати мене в Україну

Понеділок, 29 квітня 2019, 16:41
Саакашвілі: Путін через третіх осіб вимагає від Зеленського не пускати мене в Україну

Екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі заявляє, що президент РФ Володимир Путін через третіх осіб вимагає у новообраного президента Володимира Зеленського не пускати його в Україну.

Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи заяву Путіна, який запропонував Зеленському повернути Саакашвілі українське громадянство.

"Хто радить майбутньому президенту України повернути мені громадянство? Путін? Це той Путін, який у грудні 2017 року на прес-конференції гучно вимагав у Порошенка видворити мене з України (що Порошенко і зробив через місяць)", - підкреслив Саакашвілі.

За його словами, саме Путін зажадав від Порошенка не запрошувати його на інавгурацію в 2014 році.

"Тепер Ви через третіх осіб намагаєтесь підступитися до Володимира Зеленського і вимагаєте не тільки не повертати мені громадянство, але також ставите категоричну умову не пускати мене в Україну", - заявив політик.

Від УП: Пост Саакашвілі було відредаговано 11 разів. У початковому варіанті цей абзац мав такий вигляд: "Тепер представники Порошенка через посередників вимагають у Зеленського не тільки не повертати мені громадянство, але також ставлять категоричною умовою не пускати мене в Україну". Згодом "представники Порошенка" було виправлено на "представники Путіна", і тільки згодом на нинішній варіант.

 
скріншоти історії правок посту Саакашвілі
 
 
 

"Точно таку вимогу, не пускати мене до країни, ви пред'явили не тільки владі Грузії, але також Туреччини, Вірменії та Азербайджану. І, за моєю інформацією, саме це ви обговорювали з президентом Туреччини Ердоганом у 2016 році під час саміту щодо примирення в Росії", - додав Саакашвілі.

Він назвав Путіна "новоспеченим тролем" і заявив, що бачить прийоми його політики подвійних стандартів - "вимагати від опонента Володимира Зеленського, який так сильно вам відповів своєю заявою на вашу роздачу російських паспортів на окупованій частині Донбасу, мого повернення, сподіваючись, що він побоїться це зробити".

"Тепер це не ваша справа! Ми з українцями розберемося самі!", - додав Саакашвілі.

Нагадаємо:

  • 29 квітня президент РФ Володимир Путін виступив за повернення українського громадянства екс-президенту Грузії Міхеїлу Саакашвілі.
  • За словами Путіна, Саакашвілі був "незаконно позбавлений громадянства, висланий незаконно з країни" і "його слід було б повернути і відновити його в порушених правах".
  • 21 квітня Міхеіл Саакашвілі заявив, що звернувся до уповноважених органів влади в Україні з проханням зняти обмеження на його в'їзд.
  • У відповідь державна прикордонна служба наголосила, що Саакашвілі не має підстав для законного в'їзду на територію України.
  • Коментуючи це, Саакашвілі заявив: "Поки Порошенко президент, я і не очікував від Прикордонної служби іншої відповіді. Нічого, ще трошки потерплю після стількох місяців очікування".
  • Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.
  • Саакашвілі пообіцяв повернутися до України і був не проти посісти посаду прем’єра.
  • Наразі Саакашвілі оформив у Нідерландах посвідчення особи, що дає йому право на проживання та роботу в Євросоюзі.
  • Пізніше він заявляв, що повернеться до Грузії, а також запропонував екс-президенту Георгію Маргвелашвілі повернути йому грузинське громадянство.

Українська правда
Теми: СаакашвіліПутінЗеленськийгромадянство
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