Саакашвілі: Путін через третіх осіб вимагає від Зеленського не пускати мене в Україну

Екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі заявляє, що президент РФ Володимир Путін через третіх осіб вимагає у новообраного президента Володимира Зеленського не пускати його в Україну.

Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи заяву Путіна, який запропонував Зеленському повернути Саакашвілі українське громадянство.

"Хто радить майбутньому президенту України повернути мені громадянство? Путін? Це той Путін, який у грудні 2017 року на прес-конференції гучно вимагав у Порошенка видворити мене з України (що Порошенко і зробив через місяць)", - підкреслив Саакашвілі.

За його словами, саме Путін зажадав від Порошенка не запрошувати його на інавгурацію в 2014 році.

"Тепер Ви через третіх осіб намагаєтесь підступитися до Володимира Зеленського і вимагаєте не тільки не повертати мені громадянство, але також ставите категоричну умову не пускати мене в Україну", - заявив політик.

Від УП: Пост Саакашвілі було відредаговано 11 разів. У початковому варіанті цей абзац мав такий вигляд: "Тепер представники Порошенка через посередників вимагають у Зеленського не тільки не повертати мені громадянство, але також ставлять категоричною умовою не пускати мене в Україну". Згодом "представники Порошенка" було виправлено на "представники Путіна", і тільки згодом на нинішній варіант.

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"Точно таку вимогу, не пускати мене до країни, ви пред'явили не тільки владі Грузії, але також Туреччини, Вірменії та Азербайджану. І, за моєю інформацією, саме це ви обговорювали з президентом Туреччини Ердоганом у 2016 році під час саміту щодо примирення в Росії", - додав Саакашвілі.

Він назвав Путіна "новоспеченим тролем" і заявив, що бачить прийоми його політики подвійних стандартів - "вимагати від опонента Володимира Зеленського, який так сильно вам відповів своєю заявою на вашу роздачу російських паспортів на окупованій частині Донбасу, мого повернення, сподіваючись, що він побоїться це зробити".

"Тепер це не ваша справа! Ми з українцями розберемося самі!", - додав Саакашвілі.

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