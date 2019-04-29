Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявляет, что представители президента РФ Владимира Путина через посредников требуют у новоизбранного президента Владимира Зеленского не пускать его в Украину.

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook, комментируя заявление Путина, который предложил Зеленскому вернуть Саакашвили украинское гражданство.

"Кто советует будущему президенту Украины вернуть мне гражданство? Путин? Это тот Путин, который в декабре 2017 года на пресс-конференции громогласно требовал у Порошенко выдворить меня из Украины (что Порошенко и сделал через месяц)", — подчеркнул Саакашвили.

По его словам, именно Путин потребовал от Порошенко не приглашать его на инаугурацию в 2014 году.

"Теперь представители Путина через посредников требуют у Зеленского не только не возвращать мне гражданство, но также ставят категорическим условием не пускать меня в Украину", - заявил политик.

(Стоит отметить, что сначала в посте Саакашвили говорилось "представители Порошенко" – УП)

"Точно такое требование, не пускать меня в страну, вы предъявили не только властям Грузии, но также Турции, Армении и Азербайджану. И, по моей информации, именно это вы обсуждали с президентом Турции Эрдоганом в 2016 году во время саммита по примирению в России", - добавил Саакашвили.

Он назвал Путина "новоиспеченным троллем" и заявил, что видит приемы его политики двойных стандартов – "требовать от оппонента Владимира Зеленского, который так сильно вам ответил своим заявлением на вашу раздачу российских паспортов на оккупированной части Донбасса, моего возвращения, надеясь, что он побоится это сделать".

"Теперь это не ваше дело! Мы с украинцами разберемся сами!", - добавил Саакашвили.

Напомним: