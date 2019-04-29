Саакашвили заявил, что люди Путина требуют от Зеленского не пускать его в Украину
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявляет, что представители президента РФ Владимира Путина через посредников требуют у новоизбранного президента Владимира Зеленского не пускать его в Украину.
Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook, комментируя заявление Путина, который предложил Зеленскому вернуть Саакашвили украинское гражданство.
"Кто советует будущему президенту Украины вернуть мне гражданство? Путин? Это тот Путин, который в декабре 2017 года на пресс-конференции громогласно требовал у Порошенко выдворить меня из Украины (что Порошенко и сделал через месяц)", — подчеркнул Саакашвили.
По его словам, именно Путин потребовал от Порошенко не приглашать его на инаугурацию в 2014 году.
"Теперь представители Путина через посредников требуют у Зеленского не только не возвращать мне гражданство, но также ставят категорическим условием не пускать меня в Украину", - заявил политик.
(Стоит отметить, что сначала в посте Саакашвили говорилось "представители Порошенко" – УП)
"Точно такое требование, не пускать меня в страну, вы предъявили не только властям Грузии, но также Турции, Армении и Азербайджану. И, по моей информации, именно это вы обсуждали с президентом Турции Эрдоганом в 2016 году во время саммита по примирению в России", - добавил Саакашвили.
Он назвал Путина "новоиспеченным троллем" и заявил, что видит приемы его политики двойных стандартов – "требовать от оппонента Владимира Зеленского, который так сильно вам ответил своим заявлением на вашу раздачу российских паспортов на оккупированной части Донбасса, моего возвращения, надеясь, что он побоится это сделать".
"Теперь это не ваше дело! Мы с украинцами разберемся сами!", - добавил Саакашвили.
Напомним:
- 29 апреля президент РФ Владимир Путин выступил за возвращение украинского гражданства экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.
- По словам Путина, Саакашвили был "незаконно лишен гражданства, выслан незаконно из страны" и "его следовало бы вернуть и восстановить его в нарушенных правах".
- 21 апреля экс-президент Грузии лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что обратился к уполномоченным органам власти в Украине с просьбой снять ограничения на его въезд в Украину.
- В ответ государственная пограничная служба отметила, что Саакашвили не имеет оснований для законного въезда на территорию Украины.
- Комментируя это, Саакашвили заявил: "Пока Порошенко президент, я и не ожидал от Пограничной службы другого ответа. Ничего, еще немного потерплю после стольких месяцев ожидания".
- Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года.
- Политику запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.
- Саакашвили оформил в Нидерландах удостоверение личности, что дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.
- Саакашвили также заявлял, что вернется в Грузию, а также предложил президенту вернуть ему грузинское гражданство.
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