Президент порадив Зеленському "йти дорогою Порошенка"
Президент Петро Порошенко порадив новообраному главі держави Володимиру Зеленському йти його дорогою.
Про це він заявив на конференції високого рівня для лідерів країн "Східного партнерства" в Брюсселі 14 травня, повідомляє прес-служба президента в Facebook.
Порошенко спочатку розповів про свої досягнення на посаді.
Пізніше на питання модератора, що б він порадив Зеленському, Порошенко сказав:
"Просто йти дорогою президента Порошенка та й годі".
Нагадаємо:
- Шоумен та актор Володимир Зеленський переміг у другому турі виборів президента України, що відбувся 21 квітня.
- Парламентське видання "Голос України" опублікувало результати виборів 3 травня. Інавгурація президента має відбутися впродовж 30 днів після цього.
- Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що дату інавгурації новообраного президента парламент призначить з 14 травня.
- А Володимир Зеленський хотів би, щоб інавгурація відбулася вже 19 травня.
- 10 травня депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Олександр Сугоняко зареєстрував у Верховній Раді постанову про проведення інавгурації Володимира Зеленського 1 червня.
- 14 травня комітет Верховної Ради з питань регламенту не зміг розглянути проекти постанов про призначення дати інавгурації, бо засідання двічі переносили. Наразі засідання призначили на 15 травня.
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