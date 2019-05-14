Президент порадив Зеленському "йти дорогою Порошенка"

Президент Петро Порошенко порадив новообраному главі держави Володимиру Зеленському йти його дорогою.

Про це він заявив на конференції високого рівня для лідерів країн "Східного партнерства" в Брюсселі 14 травня, повідомляє прес-служба президента в Facebook.

Порошенко спочатку розповів про свої досягнення на посаді.

Пізніше на питання модератора, що б він порадив Зеленському, Порошенко сказав:

"Просто йти дорогою президента Порошенка та й годі".

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