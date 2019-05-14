Президент порадив Зеленському "йти дорогою Порошенка"
Вівторок, 14 травня 2019, 12:11
Президент Петро Порошенко порадив новообраному главі держави Володимиру Зеленському йти його дорогою.
Про це він заявив на конференції високого рівня для лідерів країн "Східного партнерства" в Брюсселі 14 травня, повідомляє прес-служба президента в Facebook.
Порошенко спочатку розповів про свої досягнення на посаді.
Пізніше на питання модератора, що б він порадив Зеленському, Порошенко сказав:
"Просто йти дорогою президента Порошенка та й годі".
Нагадаємо:
- Шоумен та актор Володимир Зеленський переміг у другому турі виборів президента України, що відбувся 21 квітня.
- Парламентське видання "Голос України" опублікувало результати виборів 3 травня. Інавгурація президента має відбутися впродовж 30 днів після цього.
- Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що дату інавгурації новообраного президента парламент призначить з 14 травня.
- А Володимир Зеленський хотів би, щоб інавгурація відбулася вже 19 травня.
- 10 травня депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Олександр Сугоняко зареєстрував у Верховній Раді постанову про проведення інавгурації Володимира Зеленського 1 червня.
- 14 травня комітет Верховної Ради з питань регламенту не зміг розглянути проекти постанов про призначення дати інавгурації, бо засідання двічі переносили. Наразі засідання призначили на 15 травня.
Українська правда