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Президент порадив Зеленському "йти дорогою Порошенка"

Вівторок, 14 травня 2019, 12:11

Президент Петро Порошенко порадив новообраному главі держави Володимиру Зеленському йти його дорогою.

Про це він заявив на конференції високого рівня для лідерів країн "Східного партнерства" в Брюсселі 14 травня, повідомляє прес-служба президента в Facebook.

Порошенко спочатку розповів про свої досягнення на посаді.

Пізніше на питання модератора, що б він порадив Зеленському, Порошенко сказав:

"Просто йти дорогою президента Порошенка та й годі".

 Нагадаємо:

  • Шоумен та актор Володимир Зеленський переміг у другому турі виборів президента України, що відбувся 21 квітня.
  • Парламентське видання "Голос України" опублікувало результати виборів 3 травня. Інавгурація президента має відбутися впродовж 30 днів після цього.
  • Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що дату інавгурації новообраного президента парламент призначить з 14 травня.
  • А Володимир Зеленський хотів би, щоб інавгурація відбулася вже 19 травня.
  • 10 травня депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Олександр Сугоняко зареєстрував у Верховній Раді постанову про проведення інавгурації Володимира Зеленського 1 червня.
  • 14 травня комітет Верховної Ради з питань регламенту не зміг розглянути проекти постанов про призначення дати інавгурації, бо засідання двічі переносили. Наразі засідання призначили на 15 травня.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоЗеленський
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