Президент посоветовал Зеленскому "идти дорогой Порошенко"

Президент Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому идти его дорогой.

Об этом он заявил на конференции высокого уровня для лидеров стран "Восточного партнерства" в Брюсселе 14 мая, сообщает пресс-служба президента в Facebook.

Порошенко сначала рассказал о своих достижениях на посту.

Позже на вопрос модератора, что бы он посоветовал Зеленскому, Порошенко сказал:

"Просто идти дорогой президента Порошенко и все".

Напомним: