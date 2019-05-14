Президент посоветовал Зеленскому "идти дорогой Порошенко"
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Вторник, 14 мая 2019, 12:11
Президент Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому идти его дорогой.
Об этом он заявил на конференции высокого уровня для лидеров стран "Восточного партнерства" в Брюсселе 14 мая, сообщает пресс-служба президента в Facebook.
Порошенко сначала рассказал о своих достижениях на посту.
Позже на вопрос модератора, что бы он посоветовал Зеленскому, Порошенко сказал:
"Просто идти дорогой президента Порошенко и все".
Напомним:
- Шоумен и актер Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, который состоялся 21 апреля.
- Парламентское издание "Голос Украины" опубликовало результаты выборов 3 мая. Инаугурация президента должна состояться в течение 30 дней после этого.
- Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что дату инаугурации новоизбранного президента парламент назначит с 14 мая.
- А Владимир Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация состоялась уже 19 мая.
- 10 мая депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко зарегистрировал в Верховной Раде постановление о проведении инаугурации Владимира Зеленского 1 июня.
- 14 мая комитет Верховной Рады по вопросам регламента не смог рассмотреть проекты постановлений о назначении даты инаугурации, потому что заседание дважды переносили. Сейчас заседание назначили на 15 мая.
Украинская правда
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