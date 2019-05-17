Крючков повернувся в Україну

Колишній власник компанії "Енергомережа" Дмитро Крючков, підозрюваний в енергетичних оборудках на 346 мільйонів гривень, повернувся в Україну з Німеччини.

Про це повідомив заступник голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко, пише "Радіо Свобода".

Раніше у САП Крючкову дозволили виїхати за кордон на 10 днів за сімейними обставинами – у зв’язку з операцією його дитини.

Дмитро Крючков

Дозвіл був дійсний до 20 травня.

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