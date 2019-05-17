Крючков вернулся в Украину

Бывший владелец компании "Энергомережа" Дмитрий Крючков, подозреваемый в энергетических сделках на 346 млн гривен, вернулся в Украину из Германии.

Об этом сообщил заместитель председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко, пишет "Радио Свобода".

Ранее в САП Крючкову разрешили выехать за границу на 10 дней по семейным обстоятельствам - в связи с операцией его ребенка.

Дмитрий Крючков

Разрешение было действительным до 20 мая.

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Напомним: