Коломойський розповів про свої плани на інавгурацію Зеленського

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П'ятниця, 17 травня 2019, 21:07

Олігарх Ігор Коломойський сказав, що прийде на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського, якщо його запросять.

Про це він заявив в інтер’ю "Схемам".

За словами олігарха, його ще не запрошували.

"Ні. Нас лише сьогодні прийняли. Я не знаю – може на коктейль, на цю світську частину – може прийду. А на офіційну – що мені там робити? Плескати в долоні? Куди йти, куди проходити – я ніколи не був на подібних заходах", - зазначив Коломойський.

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Нагадаємо:

  • 16 травня в Україну з Ізраїлю прилетів олігарх Ігор Коломойський. Він не був в Україні з червня 2017 року і заявив, що приїхав прожити в Україні найближчі п’ять років.
  • Він прилетів в Україну у компанії народного депутата від партії "Відродження" Андрія Шипка і співвласника "95 кварталу" Тімура Міндіча.
  • Раніше стало відомо, що в Україну з Ізраїлю прилетів партнер Коломойського Геннадій Боголюбов.
  • Олігарх Ігор Коломойський, з яким пов’язують новообраного президента, заявляв, що готується повернутися в Україну з Ізраїля після інавгурації Володимира Зеленського.
  • Інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня. 
  • Раніше "Схеми" повідомляли, протягом двох останніх років шоумен, а нині новообраний президент Володимир Зеленський 11 разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після його переїзду в Ізраїль влітку 2018-го, Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва.
  • Також повідомлялось, що Зеленський неодноразово літав на приватних літаках разом з бізнес-партнерами олігарха – Геннадієм Боголюбовим, братами Ігорем та Григорієм Суркісами, Тімуром Міндічем.

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Теми: Коломойський Зеленський інавгурація


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