Коломойський розповів про свої плани на інавгурацію Зеленського

Олігарх Ігор Коломойський сказав, що прийде на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського, якщо його запросять.

Про це він заявив в інтер’ю "Схемам".

За словами олігарха, його ще не запрошували.

"Ні. Нас лише сьогодні прийняли. Я не знаю – може на коктейль, на цю світську частину – може прийду. А на офіційну – що мені там робити? Плескати в долоні? Куди йти, куди проходити – я ніколи не був на подібних заходах", - зазначив Коломойський.

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