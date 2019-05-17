Коломойский рассказал о своих планах на инаугурацию Зеленского

Олигарх Игорь Коломойский сказал, что придет на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского, если его пригласят.

Об этом он заявил в интерью "Схемам".

По словам олигарха, его еще не приглашали.

"Нет. Нас только сегодня приняли. Я не знаю - может на коктейль, на эту светскую часть - может приду. А на официальную - что мне там делать? Хлопать в ладоши? Куда идти, куда проходить - я никогда не был на подобных мероприятиях", - отметил Коломойский.

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Напомним: