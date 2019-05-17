Коломойский рассказал о своих планах на инаугурацию Зеленского

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Пятница, 17 мая 2019, 21:07

Олигарх Игорь Коломойский сказал, что придет на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского, если его пригласят.

Об этом он заявил в интерью "Схемам".

По словам олигарха, его еще не приглашали.

"Нет. Нас только сегодня приняли. Я не знаю - может на коктейль, на эту светскую часть - может приду. А на официальную - что мне там делать? Хлопать в ладоши? Куда идти, куда проходить - я никогда не был на подобных мероприятиях", - отметил Коломойский.

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Напомним:

  • 16 мая в Украину из Израиля прилетел олигарх Игорь Коломойский. Он не был в Украине с июня 2017 года и заявил, что приехал прожить в Украине ближайшие пять лет..
  • Он прилетел в Украину в компании народного депутата от партии "Возрождение" Андрея Шипко и совладельца "95 квартала" Тимура Миндича.
  • Ранее стало известно, что в Украину из Израиля прилетел партнер Коломойского Геннадий Боголюбов.
  • Олигарх Игорь Коломойский, с которым связывают новоизбранного президента, заявлял, что готовится вернуться в Украину Израиля послеинаугурации Владимира Зеленского.
  • Инаугурация Зеленського состоится 20 мая.
  • Ранее "Схемы" сообщали, в течение двух последних лет шоумен, а ныне новоизбранный президент Владимир Зеленский 11 раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после его переезда в Израиль летом 2018 года, Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив.
  • Также сообщалось, что Зеленский неоднократно летал на частных самолетах вместе с бизнес-партнерами олигарха – Геннадием Боголюбовым, братьями Игорем и Григорием Суркисами, Тимуром Миндичем.

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Темы: Коломойский Зеленский инаугурация


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