Коломойский рассказал о своих планах на инаугурацию Зеленского
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Пятница, 17 мая 2019, 21:07
Олигарх Игорь Коломойский сказал, что придет на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского, если его пригласят.
Об этом он заявил в интерью "Схемам".
По словам олигарха, его еще не приглашали.
"Нет. Нас только сегодня приняли. Я не знаю - может на коктейль, на эту светскую часть - может приду. А на официальную - что мне там делать? Хлопать в ладоши? Куда идти, куда проходить - я никогда не был на подобных мероприятиях", - отметил Коломойский.
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Напомним:
- 16 мая в Украину из Израиля прилетел олигарх Игорь Коломойский. Он не был в Украине с июня 2017 года и заявил, что приехал прожить в Украине ближайшие пять лет..
- Он прилетел в Украину в компании народного депутата от партии "Возрождение" Андрея Шипко и совладельца "95 квартала" Тимура Миндича.
- Ранее стало известно, что в Украину из Израиля прилетел партнер Коломойского Геннадий Боголюбов.
- Олигарх Игорь Коломойский, с которым связывают новоизбранного президента, заявлял, что готовится вернуться в Украину Израиля послеинаугурации Владимира Зеленского.
- Инаугурация Зеленського состоится 20 мая.
- Ранее "Схемы" сообщали, в течение двух последних лет шоумен, а ныне новоизбранный президент Владимир Зеленский 11 раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после его переезда в Израиль летом 2018 года, Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив.
- Также сообщалось, что Зеленский неоднократно летал на частных самолетах вместе с бизнес-партнерами олигарха – Геннадием Боголюбовым, братьями Игорем и Григорием Суркисами, Тимуром Миндичем.
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