Порошенко звільнив свого речника та радників

Президент Петро Порошенко підписав укази про звільнення свого прес-секретаря Святослава Цеголка та низки радників.

Відповідні укази оприлюднені на сайті адміністрації президента.

Окрім речника, Порошенко у своїх указах звільнив:

Андерса Фог Расмуссена від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом)

Сергія Березенка від виконання обов’язків радника президента України (поза штатом)

Сергія Квіта від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом)

Олександра Пасхавера від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом)

Ігоря Гриніва від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом)

Марію Гайдар від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом)

Юрія Бірюкова від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом)

Ірину Луценко від виконання обов'язків представника президента України у Верховній Раді України (поза штатом)

Ірину Геращенко від виконання обов'язків Уповноваженого президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях

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