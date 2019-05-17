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Порошенко звільнив свого речника та радників

П'ятниця, 17 травня 2019, 23:08

Президент Петро Порошенко підписав укази про звільнення свого прес-секретаря Святослава Цеголка та низки радників.

Відповідні укази оприлюднені на сайті адміністрації президента.

Окрім речника, Порошенко у своїх указах звільнив:

Андерса Фог Расмуссена від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом)

Сергія Березенка від виконання обов’язків радника президента України (поза штатом)

Сергія Квіта від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом)

Олександра Пасхавера від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом)

Ігоря Гриніва від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом)

Марію Гайдар від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом)

Юрія Бірюкова від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом)

Ірину Луценко від виконання обов'язків представника президента України у Верховній Раді України (поза штатом)

Ірину Геращенко від виконання обов'язків Уповноваженого президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях

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Нагадаємо:

  • Інавгурація Володимира Зеленського запланована на 10 ранку 20 травня.
  • Разом з Порошенком покинути Банкову мають і посадовці Адміністрації президента.
  • Джерела в АП повідоміли, що більшість в адміністрації планує подати заяви про звільнення 19 травня.
  • Уже подали у відставку перший заступник голови АП Віталій Ковальчук, заступник голови АП Костянтин Єлісєєв.
  • Збирається подати у відставку секретар РНБО Олександр Турчинов.
  • 11 травня Порошенко звільнив Олексія Філатова з посади заступника глави адміністрації президента.
  • Подали заяви про звільнення представник президента у Верховній Раді і член фракції "Блок Петра Порошенка" Ірина Луценко і уповноважена президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, представниця України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко.

Українська правда

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Теми: ПорошенковідставкаГеращенко
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