Порошенко уволил своего пресс-секретаря и советников

Президент Петр Порошенко подписал указы об увольнении своего пресс-секретаря Святослава Цеголко и ряда советников.

Соответствующие указы размещены на сайте администрации президента.

Кроме спикера, Порошенко в своих указах уволил:

Андерса Фог Расмуссена от выполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)

Сергея Березенко от выполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)

Сергея Квита от выполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)

Александра Пасхавера от выполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)

Игоря Гринева от выполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)

Марию Гайдар от выполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)

Юрия Бирюкова от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)

Ирину Луценко от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной Раде Украины (вне штата)

Ирину Геращенко от выполнения обязанностей Уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях

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Напомним: