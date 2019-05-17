Порошенко уволил своего пресс-секретаря и советников
Президент Петр Порошенко подписал указы об увольнении своего пресс-секретаря Святослава Цеголко и ряда советников.
Соответствующие указы размещены на сайте администрации президента.
Кроме спикера, Порошенко в своих указах уволил:
Андерса Фог Расмуссена от выполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)
Сергея Березенко от выполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)
Сергея Квита от выполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)
Александра Пасхавера от выполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)
Игоря Гринева от выполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)
Марию Гайдар от выполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)
Юрия Бирюкова от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)
Ирину Луценко от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной Раде Украины (вне штата)
Ирину Геращенко от выполнения обязанностей Уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях
Читайте также: Замкнутый круг. Президент, правительство и олигархи
Напомним:
- Инаугурация Владимира Зеленского запланирована на 10 утра 20 мая.
- Вместе с Порошенко покинуть Банковую должны и должностные лица Администрации президента.
- Источники в АП сообщили, что большинство в администрации планируют подать заявления об увольнении 19 мая.
- До этого подали в отставку первый заместитель главы АП Виталий Ковальчук, заместитель главы АП Константин Елисеев.
- Собирается пойти в отставку секретарь СНБО Александр Турчинов.
- 11 мая президент Петр Порошенко уволил Алексея Филатова с должности заместителя главы администрации президента.
- Подали заявления об увольнении представитель президента в Верховной Раде и член фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко и уполномоченная президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, представительница Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua