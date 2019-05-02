ГПУ розслідує вплив іноземців на правоохоронців під час заворушень в Одесі
Генеральна прокуратура розслідує можливий вплив іноземних осіб на працівників міністерства внутрішніх справ в Одеської області та інших правоохоронних органів у зв’язку з масовими заворушеннями в Одесі у 2014 році.
Про це 2 травня повідомила прес-служба Управління спеціальних розслідувань ГПУ.
"На теперішній час продовжується розслідування щодо можливого впливу невідомих слідству осіб і, зокрема іноземних, на працівників ГУМВС України в Одеської області та інших правоохоронних органів внаслідок чого останні не вжили вичерпних та необхідних заходів щодо забезпечення охорони громадського порядку 02.05.2014 у м. Одесі", - повідомили у відомстві.
Зазначається, що в цих діях є ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.
Кримінальні провадження за фактами масових заворушень 2 травня 2014 року в Одесі, розслідуються слідчими Нацполіції.
Нагадаємо:
- 2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень, більшість загинули під час пожежі у Будинку профспілок.
- Правоохоронні органи розслідують близько десятка кримінальних проваджень за різними фактами, найбільш резонансне - справа про події на Грецькій площі, де сталися перші сутички між проросійськими й проукраїнськими активістами.
- У Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявляють, що українські правоохоронні органи не зробили все необхідне для забезпечення повного розслідування трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі.
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