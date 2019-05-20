Труханов и Кернес объединяются в партию, чтобы пойти в Раду
Партия "Возрождения" объединяется вместе с партией городского головы Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам" и частью партии "Наш край".
Эту информацию в беседе с корреспондентом УП подтвердил сопредседатель партии "Возрождение" Виталий Хомутынник.
"Мы уже в мае планируем провести съезд и вы все увидите. Могу только подтвердить, что господин Труханов и господин Кернес (мэр Харькова Геннадий Кернес – УП) будут в первой пятерке списка", – отметил Хомутынник.
По словам депутата, к будущему объединению уже присоединились мажоритарщики Сергей Шахов и Станислав Березкин, с другими депутатами идут переговоры.
Кроме того, источники УП сообщают, что объединение ищет соратников среди мэров крупных городов, руководителей областных советов, и губернаторов. Например, к объединению может присоединиться руководитель Харьковской ОГА Юлия Светличная.
Позже в комментарии "Интерфаксу" Хомутынник рассказал, что будущая партия уже имеет более 50 сторонников серерд мажоритарщиков и договоренности с около 15-20 мэрами городов по 50-100 тыс. населения и более, в частности, Ужгорода, Артемовска, Купянска, Вознесенска и других.
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Харьковский тупик. Как Кернес поссорил Порошенко и Райнина
Напомним:
- Мэра Одессы Геннадия Труханова, нескольких чиновников горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении 185 миллионами гривен из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.
- 15 апреля сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовила Труханову новое обвинение и будет просить суд уменьшить сумму ущерба, якобы, чтобы успеть передать ее в Антикоррупционный суд.
- 24 апреля в САП сообщили, что подготовили новое обвинение Труханову. После этого прокуроры 4 раза не являлись на назначенные судебные заседания.
- Кернеса и двух его охранников обвиняют в похищении и истязании местных активистов Евромайдана.
- 10 августа 2018 года Киевский райсуд Полтавы закрыл дело Кернеса. Судья расценил неявку прокуроров на дебаты как отказ от обвинения.
- В прокуратуре отметили, что не отказывались от обвинения и сообщали суду о больничных, на которых находились прокуроры. Их наказывать за неявку не будут.
- Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что к закрытию дела против мэра Харькова Геннадия Кернеса причастны народные депутаты.
- Сейчас Апелляционный суд Полтавской области рассматривает апелляцию на закрытие дела.