Труханов и Кернес объединяются в партию, чтобы пойти в Раду

Партия "Возрождения" объединяется вместе с партией городского головы Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам" и частью партии "Наш край".

Эту информацию в беседе с корреспондентом УП подтвердил сопредседатель партии "Возрождение" Виталий Хомутынник.

"Мы уже в мае планируем провести съезд и вы все увидите. Могу только подтвердить, что господин Труханов и господин Кернес (мэр Харькова Геннадий Кернес – УП) будут в первой пятерке списка", – отметил Хомутынник.

По словам депутата, к будущему объединению уже присоединились мажоритарщики Сергей Шахов и Станислав Березкин, с другими депутатами идут переговоры.

Кроме того, источники УП сообщают, что объединение ищет соратников среди мэров крупных городов, руководителей областных советов, и губернаторов. Например, к объединению может присоединиться руководитель Харьковской ОГА Юлия Светличная.