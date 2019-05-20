Труханов и Кернес объединяются в партию, чтобы пойти в Раду

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Понедельник, 20 мая 2019, 15:48

Партия "Возрождения" объединяется вместе с партией городского головы Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам" и частью партии "Наш край".

Эту информацию в беседе с корреспондентом УП подтвердил сопредседатель партии "Возрождение" Виталий Хомутынник.

"Мы уже в мае планируем провести съезд и вы все увидите. Могу только подтвердить, что господин Труханов и господин Кернес (мэр Харькова Геннадий Кернес – УП) будут в первой пятерке списка", – отметил Хомутынник.

По словам депутата, к будущему объединению уже присоединились мажоритарщики Сергей Шахов и Станислав Березкин, с другими депутатами идут переговоры.

Кроме того, источники УП сообщают, что объединение ищет соратников среди мэров крупных городов, руководителей областных советов, и губернаторов. Например, к объединению может присоединиться руководитель Харьковской ОГА Юлия Светличная.

Роман Кравец, УП

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Темы: Труханов Кернес Хомутынник Верховная Рада


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