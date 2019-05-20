Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Труханов и Кернес объединяются в партию, чтобы пойти в Раду

Понедельник, 20 мая 2019, 15:48

Партия "Возрождения" объединяется вместе с партией городского головы Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам" и частью партии "Наш край".

Эту информацию в беседе с корреспондентом УП подтвердил сопредседатель партии "Возрождение" Виталий Хомутынник.

"Мы уже в мае планируем провести съезд и вы все увидите. Могу только подтвердить, что господин Труханов и господин Кернес (мэр Харькова Геннадий Кернес – УП) будут в первой пятерке списка", – отметил Хомутынник.

По словам депутата, к будущему объединению уже присоединились мажоритарщики Сергей Шахов и Станислав Березкин, с другими депутатами идут переговоры.

Кроме того, источники УП сообщают, что объединение ищет соратников среди мэров крупных городов, руководителей областных советов, и губернаторов. Например, к объединению может присоединиться руководитель Харьковской ОГА Юлия Светличная.

Позже в комментарии "Интерфаксу" Хомутынник рассказал, что будущая партия уже имеет более 50 сторонников серерд мажоритарщиков и договоренности с около 15-20 мэрами городов по 50-100 тыс. населения и более, в частности, Ужгорода, Артемовска, Купянска, Вознесенска и других.

Читайте также: Труханова заштормило. В каких делах НАБУ фигурирует мэр Одессы

Харьковский тупик. Как Кернес поссорил Порошенко и Райнина

Напомним:

  • Мэра Одессы Геннадия Труханова, нескольких чиновников горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении 185 миллионами гривен из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.
  • 15 апреля сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовила Труханову новое обвинение и будет просить суд уменьшить сумму ущерба, якобы, чтобы успеть передать ее в Антикоррупционный суд.
  • 24 апреля в САП сообщили, что подготовили новое обвинение Труханову. После этого прокуроры 4 раза не являлись на назначенные судебные заседания.
  • Кернеса и двух его охранников обвиняют в похищении и истязании местных активистов Евромайдана.
  • 10 августа 2018 года Киевский райсуд Полтавы закрыл дело Кернеса. Судья расценил неявку прокуроров на дебаты как отказ от обвинения.
  • В прокуратуре отметили, что не отказывались от обвинения и сообщали суду о больничных, на которых находились прокуроры. Их наказывать за неявку не будут.
  • Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что к закрытию дела против мэра Харькова Геннадия Кернеса причастны народные депутаты.
  • Сейчас Апелляционный суд Полтавской области рассматривает апелляцию на закрытие дела.

Роман Кравец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрухановКернесХомутынникВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Труханов
Труханов вышел из СИЗО: внесли залог
Кличко вступился за Труханова, но залог вносить не собирается
Дело "Краяна": заместителю Труханова суд назначил залог в 5,3 миллиона
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: