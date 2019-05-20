Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ про справу Гандзюк: Розблоковано міжнародний розшук Левіна

Понеділок, 20 травня 2019, 19:43

Суд заочно дозволив арештувати Олексія Левіна, підозрюваного в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Про це у Facebook повідомила речниця генерального прокурора Лариса Сарган.

"Слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва сьогодні, 20.05.2019 року, винесено ухвалу про обрання Олексію Левіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – написала речниця.

У ГПУ кажуть, що таким чином "нарешті розблоковано" міжнародний розшук Левіна.

"Після набрання ухвалою чинності Генеральною прокуратурою буде поданий екстрадиційний пакет документів до Національного бюро Інтерполу України. О.Левін буде оголошений в міжнародний розшук", – додала Сарган.

Юрист і знайомий загиблої активістки Масі Найєм назвав повідомлення речниці ГПУ маніпуляцією.

"Вибачте, ким розблоковано? Хто блокував? Чому до суду не звернулись ще в грудні 2018 року, коли шалений популізм Ю. Луценка не втримав його від розголошення данних досудового розслідування і той сказав про підозру Левіну?" – написав юрист, зазначивши, що Левіну нібито завчасно повідомили про підозру і дозволили втекти.

У коментарі "Українській правді" Сарган пояснила, що у грудні 2018 року ГПУ подавала клопотання про затримання Левіна, і суд задовольнив прохання слідства. Однак Інтерпол відмовився оголошувати підозрюваного в розшук виключно на підставі дозволу на затримання, без погодження його арешту.

У ГПУ стверджують, що санкцію на арешт змогли отримати лише зараз, водночас, не пояснюючи конретно, які перешкоди не давали зробити цього раніше.

Нагадаємо:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
  • У квітні стало відомо, що їм змінили підозру зі вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
  • 4 грудня 2018 року правоохоронці оголосили підозру в організації нападу на Гандзюк Олексію Левіну (Москалу), якого пов'язують з місцевою владою. Левіна оголосили в розшук, він переховується у Домінікані.
  • 11 лютого голові обласної ради Херсонської області Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк.
  • Однак пізніше прокуратура змінила Мангеру підозру на замовлення побиття.
  • Активісти і журналісти вважають причетними до вбивства Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука.
  • Слідство стверджувало, що доказів проти Гордєєва немає.

Українська правда
Теми: напад на Гандзюкактивісти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
напад на Гандзюк
Справа Каті Гандзюк. Феномен громадянського суспільства
Суд виніс вирок організаторам вбивства Гандзюк: Мангер і Левін отримали по 10 років
Суд оголосить вирок у справі Гандзюк після 20 червня
Останні новини
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
Усі новини...
Реклама: