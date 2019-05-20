ГПУ про справу Гандзюк: Розблоковано міжнародний розшук Левіна

2520 переглядів
Понеділок, 20 травня 2019, 19:43

Суд заочно дозволив арештувати Олексія Левіна, підозрюваного в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Про це у Facebook повідомила речниця генерального прокурора Лариса Сарган.

"Слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва сьогодні, 20.05.2019 року, винесено ухвалу про обрання Олексію Левіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – написала речниця.

У ГПУ кажуть, що таким чином "нарешті розблоковано" міжнародний розшук Левіна.

"Після набрання ухвалою чинності Генеральною прокуратурою буде поданий екстрадиційний пакет документів до Національного бюро Інтерполу України. О.Левін буде оголошений в міжнародний розшук", – додала Сарган.

Юрист і знайомий загиблої активістки Масі Найєм назвав повідомлення речниці ГПУ маніпуляцією.

"Вибачте, ким розблоковано? Хто блокував? Чому до суду не звернулись ще в грудні 2018 року, коли шалений популізм Ю. Луценка не втримав його від розголошення данних досудового розслідування і той сказав про підозру Левіну?" – написав юрист, зазначивши, що Левіну нібито завчасно повідомили про підозру і дозволили втекти.

У коментарі "Українській правді" Сарган пояснила, що у грудні 2018 року ГПУ подавала клопотання про затримання Левіна, і суд задовольнив прохання слідства. Однак Інтерпол відмовився оголошувати підозрюваного в розшук виключно на підставі дозволу на затримання, без погодження його арешту.

У ГПУ стверджують, що санкцію на арешт змогли отримати лише зараз, водночас, не пояснюючи конретно, які перешкоди не давали зробити цього раніше.

Нагадаємо:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 2 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
  • У квітні стало відомо, що їм змінили підозру зі вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
  • 4 грудня 2018 року правоохоронці оголосили підозру в організації нападу на Гандзюк Олексію Левіну (Москалу), якого пов'язують з місцевою владою. Левіна оголосили в розшук, він переховується у Домінікані.
  • 11 лютого голові обласної ради Херсонської області Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк.
  • Однак пізніше прокуратура змінила Мангеру підозру на замовлення побиття.
  • Активісти і журналісти вважають причетними до вбивства Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука.
  • Слідство стверджувало, що доказів проти Гордєєва немає.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: напад на Гандзюк активісти


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В Україні та світі вимагали покарання для замовників та вбивць Гандзюк 18 травня 2019, 13:15
"Хто замовив Гандзюк?": перед інавгурацією активісти проведуть всеукраїнську акцію 13 травня 2019, 13:39
ГПУ передала до суду обвинувачення на 5 нападників на Гандзюк 8 травня 2019, 12:40
Усі новини
Головні новини
Вакарчук розказав про позицію партії "Голос" стосовно Зеленського
У Зеленського опублікували його перший указ
Рада безпеки ООН відмовилась обговорювати український мовний закон на вимогу РФ
ГРОЙСМАН ПОДАЄ У ВІДСТАВКУ
Усі новини
Фотопроект

Пологи, війна, бідність: як потрібно висвітлювати

здоров'я

Що таке метаболізм і чи реально його пришвидшити для схуднення?

тест

Шваблик, тремпель, тормозок: наскільки ви знаєте українські діалектизми?