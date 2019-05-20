ГПУ про справу Гандзюк: Розблоковано міжнародний розшук Левіна
Суд заочно дозволив арештувати Олексія Левіна, підозрюваного в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.
Про це у Facebook повідомила речниця генерального прокурора Лариса Сарган.
"Слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва сьогодні, 20.05.2019 року, винесено ухвалу про обрання Олексію Левіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – написала речниця.
У ГПУ кажуть, що таким чином "нарешті розблоковано" міжнародний розшук Левіна.
"Після набрання ухвалою чинності Генеральною прокуратурою буде поданий екстрадиційний пакет документів до Національного бюро Інтерполу України. О.Левін буде оголошений в міжнародний розшук", – додала Сарган.
Юрист і знайомий загиблої активістки Масі Найєм назвав повідомлення речниці ГПУ маніпуляцією.
"Вибачте, ким розблоковано? Хто блокував? Чому до суду не звернулись ще в грудні 2018 року, коли шалений популізм Ю. Луценка не втримав його від розголошення данних досудового розслідування і той сказав про підозру Левіну?" – написав юрист, зазначивши, що Левіну нібито завчасно повідомили про підозру і дозволили втекти.
У коментарі "Українській правді" Сарган пояснила, що у грудні 2018 року ГПУ подавала клопотання про затримання Левіна, і суд задовольнив прохання слідства. Однак Інтерпол відмовився оголошувати підозрюваного в розшук виключно на підставі дозволу на затримання, без погодження його арешту.
У ГПУ стверджують, що санкцію на арешт змогли отримати лише зараз, водночас, не пояснюючи конретно, які перешкоди не давали зробити цього раніше.
Нагадаємо:
- 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
- Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
- У квітні стало відомо, що їм змінили підозру зі вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
- 4 грудня 2018 року правоохоронці оголосили підозру в організації нападу на Гандзюк Олексію Левіну (Москалу), якого пов'язують з місцевою владою. Левіна оголосили в розшук, він переховується у Домінікані.
- 11 лютого голові обласної ради Херсонської області Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк.
- Однак пізніше прокуратура змінила Мангеру підозру на замовлення побиття.
- Активісти і журналісти вважають причетними до вбивства Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука.
- Слідство стверджувало, що доказів проти Гордєєва немає.