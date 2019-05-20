ГПУ про справу Гандзюк: Розблоковано міжнародний розшук Левіна

Суд заочно дозволив арештувати Олексія Левіна, підозрюваного в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Про це у Facebook повідомила речниця генерального прокурора Лариса Сарган.

"Слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва сьогодні, 20.05.2019 року, винесено ухвалу про обрання Олексію Левіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – написала речниця.

У ГПУ кажуть, що таким чином "нарешті розблоковано" міжнародний розшук Левіна.

"Після набрання ухвалою чинності Генеральною прокуратурою буде поданий екстрадиційний пакет документів до Національного бюро Інтерполу України. О.Левін буде оголошений в міжнародний розшук", – додала Сарган.

Юрист і знайомий загиблої активістки Масі Найєм назвав повідомлення речниці ГПУ маніпуляцією.

"Вибачте, ким розблоковано? Хто блокував? Чому до суду не звернулись ще в грудні 2018 року, коли шалений популізм Ю. Луценка не втримав його від розголошення данних досудового розслідування і той сказав про підозру Левіну?" – написав юрист, зазначивши, що Левіну нібито завчасно повідомили про підозру і дозволили втекти.

У коментарі "Українській правді" Сарган пояснила, що у грудні 2018 року ГПУ подавала клопотання про затримання Левіна, і суд задовольнив прохання слідства. Однак Інтерпол відмовився оголошувати підозрюваного в розшук виключно на підставі дозволу на затримання, без погодження його арешту.

У ГПУ стверджують, що санкцію на арешт змогли отримати лише зараз, водночас, не пояснюючи конретно, які перешкоди не давали зробити цього раніше.

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